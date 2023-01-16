中醫貼士：芋頭有小毒忌生吃 戴手套處理免痕癢

【明報專訊】中醫提倡藥食同源，芋頭有食用及藥用價值。註冊中醫何慧欣指，芋頭入胃經，性平，味辛甘，具補氣養腎、健脾胃之功效。但有小毒，不可生吃，要徹底煮熟，處理時亦應戴手套，以免皮膚發癢。

補氣養腎 健脾胃

「芋頭屬於澱粉質較高的根莖類食物，少吃健脾益氣，多吃難消化，易感胃脹、有胃氣。」過年常吃的芋頭糕、炸芋蝦等食物，多用大量油煎炸，食物油膩加上芋頭本身含大量澱粉，脾胃虛弱的人較難消化，容易造成脾胃積滯、消化不良等情况，故不建議有消化不良、胃氣、胃脹人士經常吃用；至於過敏體質如患濕疹、蕁麻疹、鼻敏感、哮喘等人士或對芋頭中的蛋白過敏，應避免食用芋頭。

六神曲、炒麥芽消滯

農曆新年大吃大喝，多吃澱粉質重、油分多食物易感膩滯，她建議善用六神曲和炒麥芽，六神曲有健脾和胃消食作用，炒麥芽可疏肝消食，加入雞內金和白蘿蔔同煮，雞內金即雞砂囊內壁，有消食健胃之效，白蘿蔔可消氣散食、消滯降氣，適合新年聚會後食慾減退、消化不良的人飲用。

材料：

新鮮淮山1支、六神曲10克（包煎，即用湯袋包好）、炒麥芽20克（包煎）、炒雞內金10克、陳皮1片、白蘿蔔500克、瘦肉300克

做法：

1.瘦肉洗淨切件氽水備用

2.戴上手套，把新鮮淮山、白蘿蔔去皮，切件備用

3.煲滾8碗水後，把所有材料加入煲內，水滾後轉小火，煲約1小時後可飲用

備註：

1.白蘿蔔不適合脾胃虛弱、容易肚瀉人士

2.炒麥芽有回乳作用，授乳中婦女可抽起