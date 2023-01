實心實意：將軍澳跨灣連接路 推動All for Health

next

【明報專訊】將軍澳是一個迅速發展、活力十足的社區,早於1997年展開了香港首個健康城市計劃,不同社區組織和地區人士攜手努力,全方位推動和創造健康條件。最近,將軍澳迎來嶄新地標——將軍澳跨灣連接路。這條將軍澳跨灣連接路全長約1.8公里,其中1公里為海上高架橋,集合了行車道、單車徑和行人路,啟用後不僅便利交通,更為市民提供一個消閒、運動好去處。這項設計獨特的基建融入將軍澳社區,可有效提升區內居民生活質素,將健康城市中「All for Health」理念實行,推動社區實現全民健康的願景。

健康城市的概念分為「Health for All」及「All for Health」,前者是人人都享受健康的權利,不論貧富,都可以得到醫治,這方面香港一直做得不錯;後者則仍要繼續推動。All for Health,不單是在醫療範疇推廣健康,而是從多方面提出影響健康的元素,包括社區建設、交通網絡、居住環境等,從環境着手改善居民健康,這些元素比起蓋多少間醫院更加重要。

要實現All for Health不容易。曾有聲音指出,將軍澳就像一間酒店,區民白天外出工作,到晚上才回來,缺乏特色,未能建立對社區的歸屬感。同時,香港人生活繁忙,沒時間照料自己身體。要令市民健康,不止要做好醫療系統,更應該讓市民培養健康生活習慣,預防疾病。居住環境、交通及就業等社會因素,對健康影響遠遠大於醫療系統,因此不能忽視預防工作。

鼓勵市民運動 減長期病患

記得20多年前,我在西貢區議會提出在將軍澳跨灣連接路上建造單車徑及行人路,並建議兩岸沿海休憩用地增建單車徑。最初政府部門有不同意見,認為集合行車道、單車徑及行人路的高架橋設計在香港沒有先例,亦擔心建築成本高昂。不過,任何基建項目都應該顧及整個城市健康,若能提升將軍澳居民健康,即使花費建築成本亦值得。長遠而言,能鼓勵市民做運動,減少患上心臟病及中風等長期病患,醫療費用會隨之減少。慶幸政府最終同意在跨灣連接路加入上述健康元素,如今受惠的是全港市民。

現在環顧將軍澳,整個社區環境都提倡健康生活,圍繞居民健康。例如:有符合國際標準的香港單車館;區內以單車徑連接,居民出入可以單車代步;全長約2公里的將軍澳南海濱長廊,是居民跑步、踏單車的運動熱點。現在,將軍澳跨灣連接路啟用,再為社區增添活力。期望跨灣連接路除了讓市民有更多機會做運動,身心靈更健康之外,更可以成為市民有歸屬感的地標。從將軍澳發展可見,推動All for Health並非遙不可及,只要願意顧及整個城市健康,這個願景終有一日可實現。

文:林正財(基督教靈實協會行政總裁)