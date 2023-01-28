忌吃人參鹿茸紅棗 兒童強身 進補不如曬背脊

【明報專訊】冷天是進補的最佳時機，有助補益身體，加強抗病能力，為一整年的健康打好基礎。孩子健康成長是所有家長的願望，想子女遠離病痛，是否要從小開始進補？又或者給他們吃人參鹿茸等，是否合適呢？育有一子一女的註冊中醫梁尹倩，就跟大家分享她如何為孩子適時「進補」。

陽氣當發易「補過頭」

註冊中醫梁尹倩表示，中醫理論認為，兒童的生理特點是生機蓬勃，發育迅速，陽氣當發，而3歲以下更屬於「純陽之體」，意思是指這時的兒童恍如一團火，擁有「向上」的特質，代表他們的身體正在不斷向上生長，是生長發育最迅速的階段。如果在陽氣當發之時，再加以進補，則會「補過頭」，情况恍如在熊熊烈火（純陽之體）中再加上乾柴（進補之物），火勢只會愈燒愈猛。而從中醫角度看，12歲左右的孩子用藥分量已是成人劑量， 大家可以這個標準調整。

特虛弱可淺嘗蛇羹羊肉

梁尹倩表示，兒童體質一般偏熱，體內陽氣充裕，且處於發育迅速階段，陽氣足夠，一般毋須特別額外進補。如果其體質特別虛弱，例如有長期病、經常手腳冰冷、面青口唇白，又或是多走兩步就頭暈不適，則適當進補有助加強體質。

她認為兒童進補應以淺嘗為原則。例如成人冬日常吃的蛇羹及羊腩煲，屬性偏溫熱，適合身體長期虛弱、怕凍的人進食，小孩也可一嘗，但不宜常吃，偶爾每兩三個星期吃一次是可以的，但要留意食量，蛇羮每次最多一小碗（直徑不超過3吋），羊肉分量每次不可進食超過100克。

至於滋補藥材如人參、鹿茸等，益氣養血的紅棗茶等，均屬性溫熱，兒童不宜，以免「過補」。具驅寒之效的薑茶，亦屬溫熱之物，對小孩而言，除非在特別情况下，如患上感冒，或淋雨後擔心着涼，又或暈車浪時作嘔不適，才適宜飲用薑茶，這可有助驅走體內寒氣。平日則毋須飲用，以免過補。一旦「補過頭」，身體會因熱性興盛而出現不同狀况，如眼紅、鼻涕黃、喉嚨紅腫疼痛等，還有可能有皮膚出疹、腸胃肚痛、腹瀉、容易便秘等問題，甚至影響小孩情緒，如常常哭鬧、煩躁易怒、晚上睡不安寧等。

避食生冷、過甜食物 免傷脾胃

小孩不宜進補，那該如何調理才算合適？梁尹倩提醒家長，首先要避免讓他們吃一些會減低體內陽氣的食物，包括生冷食物，如未經煮熟或比室溫更低的食物；其次要避免多吃過甜的食物，因為這些都屬濕重之物，容易傷及脾胃，令身體更易積濕。

不過汽水、雪糕等甜點向來是小朋友至愛，如何讓他們「敬而遠之」？育有9歲兒子及6歲女兒的梁尹倩說：「以前讓他們嘗過梳打水，小朋友通常不喜歡『剌喉』的感覺，他們也不例外。而汽水跟梳打水同樣是有氣飲品，有了梳打水經驗後，他們便認定汽水也是『剌喉』，因此不會主動飲汽水。而我亦不建議孩子飲果汁，因當中或許有些添加成分，何不正正常常吃個水果？」而她的孩子在家亦不會吃雪糕，「（他們）把雪糕的quota留在一些特殊日子，例如跟一班小朋友聚餐時，他們可淺嘗雪糕，畢竟要過正常小朋友的社交生活，否則會變異族。但吃完雪糕的翌日，他們都表示喉嚨有點不適、鼻敏感等，我便趁機提點他們，這些都是吃『生冷嘢』的後遺症，好讓他們知道後果」。

每日曬背增陽氣排外邪

梁尹倩亦建議每日讓孩子在戶外曬曬背部來提升陽氣。她認為在中醫角度來看，人體陽經多行於背部，陽氣充足，自然有能力排出各種外邪，所以曬背有助提升陽氣。督脈主一身之陽經，能總督人體之陽氣，為陽脈之海。督脈是一條由背後中脊延伸至頭部正中的經脈，循行28個穴位，其中有2個穴位在臀部，12個穴位在腰背部，其餘14個穴位則分佈在頭部。另外，手足三陽經皆與督脈相交會於脊椎，手三陽經脈的循行從手到頭，足三陽經則貫穿全身，當中的足太陽膀胱經是全身最長、分支最多、穴位最多的一條經絡，亦是貫穿全身的經脈，對健康影響最為深遠，尤其此經脈有一個連接到五臟六腑的重要穴位——背俞穴。

梁尹倩說在陽光底下曬背是最直接又簡單的方法，但冬天有時因天氣問題未必能做到，她建議可在室內用暖風機吹背脊，又或在背脊貼上暖貼，甚至用預先擦熱的掌心按摩背脊，亦可收提升陽氣的效果，每日做15至20分鐘，大人小孩皆宜。

睡前暖水浸腳 驅寒助眠

以熱水浸腳亦可促進血液循環，有助驅寒，可改善冷天經常出現的腳凍問題。梁尹倩認為幫小朋友浸腳是個不錯的親子活動。「家長可趁小孩臨睡前，幫他們浸腳，水溫不宜過熱，暖水就可以，以免傷及其幼嫩皮膚。水浸至腳眼，每星期3、4次，每次3至5分鐘，有助促進足部血液循環，不但令雙腳保暖，也較易入眠。」

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]