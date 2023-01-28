增抵抗力：炒米水驅寒暖胃 黃色食物養脾

中醫理論指，脾在五行屬土，五色中屬黃色，故黃色、橙黃色食物有養脾之效。（設計圖片，M-image@iStockphoto）

【明報專訊】註冊中醫梁尹倩認為，不論任何年紀只要脾胃好，就可以吸收營養，有助提升抵抗力，所以一年四季都要健脾胃。《黃帝內經》有云：五穀為養，五穀包括大米、小麥 、大豆、小米等，有調養脾胃之效。自孩子出生6個月後，開始踏入進食固體食物階段（即加固階段），梁尹倩建議以紅米2湯匙、白米半湯匙、生薏米半湯匙，加約800至1000毫升水，煲20至30分鐘，隔渣成米水，讓孩子飲用。

「在（天氣）較凍的日子，孩子游完水後，我會讓他們飲溫和的炒米水，以免他們着涼。炒米水跟薑茶同有暖身、驅走寒氣之效，但勝在更可健脾暖胃，而且更易入口，因為小朋友一般不太接受薑茶的辣味。」

炒米水

材料（1人分量）：

白米3湯匙

做法：小火燒熱白鑊，加入白米炒至金黃色及有香味，盛起放涼。鍋內加入約600至1000毫升水，以武火煮滾後調文火煮20至30分鐘

功效：暖胃散寒，溫暖四肢，尤其適合陽虛、血虛、氣虛體質等怕冷人士，亦適合懷孕及坐月媽媽飲用。不過要注意如身體有偏熱徵狀，例如喉嚨痛、口乾、口臭、大便偏硬等則不宜飲用

註：需要時飲用，當天喝完，不要留過夜

米水

材料（1人分量）：

紅米2湯匙、白米半湯匙、生薏米半湯匙

做法：將材料洗淨，鍋內加入約800至1000毫升水，以武火煮滾後調文火煮20至30分鐘。隔渣後可飲用

功效：健脾祛濕、減低脾胃負擔、去水腫、消胃脹、改善面黃。適合1歲以上兒童飲用。懷孕期間不宜飲用

註：天天煲，當天喝完，不要留過夜

健脾湯水 適合一家飲用

梁尹倩又稱中醫理論指，人有五臟，五臟需配合五行，而脾在五行屬土，五色中屬黃色，故黃色、橙黃色食物均有養脾之效。健脾食物有紅蘿蔔、薯仔、番薯、粟米、山藥、南瓜、小米等。梁尹倩平常會以烏雞、螺頭、山藥等炮製健脾湯水，如粟米山藥螺頭湯、蟲草花山藥薯仔米湯等，適合一家大細飲用。

健脾湯水推介：

粟米山藥螺頭湯

材料（2至4人分量）：

粟米2根、山藥1根、冰鮮螺頭1個、芡實20克、白扁豆40克、江瑤柱4至5粒、蜜棗2粒

做法：

1.洗淨所有材料，粟米去衣切段，山藥去皮切塊，冰鮮螺頭汆水備用

2.鍋中注入約2500毫升清水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮約1.5小時，最後下鹽調味即可

功效：滋陰益氣健脾，強身防病

蟲草花山藥薯仔米湯

材料（2至4人分量）：

蟲草花15克、紅蘿蔔1個、山藥1根、薯仔2個、蜜棗2粒、白米約90克

做法：

1.洗淨所有材料，紅蘿蔔、山藥、薯仔去皮切塊備用

2.鍋中注入約2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可

功效：益氣健脾，強身防病，紓緩神疲乏力、鼻敏感等問題

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