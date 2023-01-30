知多啲：放鬆練習 一有空就練

【明報專訊】臨牀心理學家翁婉雯建議嘗試以下2個容易掌握的放鬆方法：

·意象練習：

緩慢地深呼吸幾次，閉上眼想像一個令自己很舒服的地方，如曾經旅行到訪的草原、海灘，運用五感代入情景，觀察環境，感受溫度和躺在草原、沙上的感覺，聆聽風聲或海浪聲等，讓自己置身其中，慢慢放鬆

·腹式呼吸：

閉上眼，用鼻深深吸入一口氣，吸氣時感受腹部自然膨脹，然後緩慢地呼出，重複深呼吸至感到放鬆。用深而長的呼吸「啟動」主宰身體放鬆狀態的副交感神經系統，令人不再處於備戰狀態，較容易放鬆和休息

每次腹式呼吸練習約5分鐘，而意象練習或需較長時間，視乎投入情景的時間而定。翁婉雯表示，壓力大、焦慮、失眠時可運用不同的放鬆方法，但「最緊要平時有空就做，以調節神經系統容易達到放鬆狀態，遇到壓力事件時焦慮便能減低，就像經常做運動鍛煉身體，可增強免疫力，而不是生病了才去跑步」。

此外，可考慮個人化的放鬆方法，如有運動習慣的人可在睡前做伸展運動幫助入眠；如果覺得音樂、香薰或浸浴等能令身體放鬆也不妨嘗試，但要注意身體狀况，如鼻敏感患者或不適合用香薰，高血壓病人則不建議高溫浸浴；亦不建議用有害的方法減壓，例如有人覺得飲酒很放鬆，但有損健康亦有上癮風險。

[健康]