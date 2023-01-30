護膚貼士：醫生：沒有神奇保濕產品

【明報專訊】大麻二酚（CBD）產品形形色色，早陣子成美容界寵兒，不少護膚產品見其蹤影，聲稱可鎮靜、抗炎，甚至針對濕疹問題。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指，無論CBD護膚抑或醫治皮膚病的效用，都暫未有充足研究證明。市面上有不少較安全且有效成分，可取代CBD。

非人人需鎮靜皮膚

皮膚泛紅、長出痘痘，膚况不穩定，很多人會用一些標榜能鎮靜皮膚的產品，林嘉雯指不一定需要，宜先了解問題根源，「有些人為何要鎮靜皮膚，本身可能屬敏感性皮膚，或皮膚出現潛在問題，如玫瑰痤瘡或濕疹。如果沒有這些問題，一般人毋須特別用鎮靜皮膚的物質」。

神經醯胺 溫和修復皮膚屏障

又有指CBD保濕、鎖水功效強，「是否存在一些很神奇的保濕產品？坦白說並沒有，反而選擇適合自己皮膚使用的產品才最重要」。保濕成分大致分為3種，封閉性保濕劑（occlusive）可在皮膚表面形成薄膜，防止水分蒸發，石蠟、礦物油等是常見成分；吸水性保濕劑（humectant）如天然保濕因子（尿素、乳酸鈉等）、甘油、透明質酸等，都可幫表層皮膚抓緊水分；還有潤膚性保濕劑（emollient），如馬油或其他人工合成的油脂，可填補細胞之間的空隙，防止水分流失。林嘉雯尤其推介含成分神經醯胺（ceramide）的護膚品，「我們皮膚本身都有這種成分，含此成分護膚品可模仿皮膚本身的油脂，而且性質溫和，不易引起敏感」。

市面上護膚產品會將以上幾類成分混合，達到較全面保濕效果，但封閉性保濕成分或對油性膚質的人而言過於油膩，非人人適合。至於濕疹或銀屑病患者皮膚乾燥，她建議可用含神經醯胺成分的產品，修復皮膚屏障，取代CBD。

「很多人追求天然產品，但即使是天然成分或者從植物提煉出來，仍有可能刺激皮膚。」她不建議大家刻意追求「天然」，反而應選一些成分溫和，經過皮膚測試，或標榜敏感皮膚適用的護膚品，才最理想。

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