海底做瑜伽 山頂耍太極 VR運動擊退痛症

或感不適——戴上VR眼鏡，虛擬景象完全覆蓋視野，營造高度沉浸感，但部分人會出現頭暈、頭痛等身體不適。（賴俊傑攝）

【明報專訊】有沒有想過，不必舟車勞頓又不受天氣影響，隨時在沙灘上、湖泊邊做運動，甚至一班人齊齊落海底做瑜伽、上高山耍太極？虛擬實境（Virtual Reality，簡稱VR）技術就做得到！

VR不是電玩專利，近年也應用在醫療範疇。香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃正在研究運用虛擬技術，帶痛症患者「上山下海」，全方位擊退痛楚、紓緩情緒。

據世界衛生組織統計，每5個成年人就有1人患慢性痛症。慢性痛症難纏，令人身心不得安寧！除了藥物和物理治療，還有其他方法止痛嗎？

降低因痛症引起運動恐懼

「很多時處理慢性痛症，只是針對生理上痛楚。」中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院副教授（家庭醫學）、賽馬會痛「正」能量計劃總監薛詠珊舉例說，例如吃止痛藥、做物理治療；但痛症與患者生理、心理和社交狀况都互為影響，令處理痛症變得複雜。

根據挪威研究顯示，慢性疼痛患者使用非處方止痛藥的分量，比沒有慢性疼痛人士多1倍，當中3%至5%同時使用處方止痛藥。患者如長期同時服用其他藥物，會影響止痛藥效果。因此，現時醫學界主張多方位治療，VR輔助是其中之一，「讓人覺得運動更加有趣，並改善患者的情緒、社交問題」。

走進賽馬會痛「正」能量計劃的VR體驗館，團隊以投影機打造出270°虛擬實境，配合音樂和聲效，讓人如置身現場。「今天我們來到沙灘做瑜伽」，瑜伽導師帶領痛症患者在海浪聲下做瑜伽。「VR瑜伽的氣氛令人投入，感到寧靜，做完很舒服，對膝及背部痛有幫助。」參加者黃女士說。另一參加者馮女士表示，「有VR的瑜伽班令人專注，整個人很放鬆，例如海灘有浪濤聲，令人投入其中，幫助我紓緩腰痛」。

VR遊戲早已為人熟悉，相關技術亦已應用於醫療領域，如社交焦慮、認知障礙和中風復康治療等。「近10年在醫學上運用VR的研究愈來愈多。」薛詠珊表示，在痛症治療應用上，早期主要針對急性痛症，例如燒傷傷者在洗傷口時戴上VR眼鏡，以分散注意力和減輕痛楚。近年多份醫學文獻指，VR可減輕慢性痛症徵狀，「本學院調查了包括1051名成人的系統綜述及薈萃分析，發現VR運動比傳統運動更有機會減低腰背及頸項痛楚，同時降低因痛症引起的運動恐懼」。

洞穴式VR 免數碼動暈症

VR技術主要分兩類，一類是頭戴式，透過眼鏡令虛擬景象完全覆蓋視野，營造高度沉浸感；另一類是洞穴式（Computer Automatic Virtual Environment，CAVE），將虛擬影像投射在包圍空間的熒幕上，沉浸感較弱，但容許使用者與別人交流。薛詠珊表示，起初團隊構思把手機放在VR眼鏡內，連接感應器做運動，但發現感應器昂貴，不是人人負擔得起。另外，很多人不喜歡戴着VR眼鏡做運動，「尤其較年長病人，部分人戴了VR眼鏡看不到外面景物會感到害怕，又有人出現cybersickness（數碼動暈症），有頭痛、頭暈、想吐等徵狀」。及後發現洞穴式VR同樣可創造沉浸式環境，而且使用者接受程度較高。

太極瑜伽練肌力 輕音樂放鬆

團隊在去年推動先導研究，以VR技術輔助太極和瑜伽訓練。薛詠珊指兩項運動都是全身肌力訓練，「肌力不平衡很容易導致痛症，訓練肌力令關節保持在合適位置，減低勞損、磨蝕和發力時受傷的風險」，亦對紓緩慢性痛症有幫助；加上太極和瑜伽都很着重放鬆，配合VR的大自然場景，放鬆效果更明顯。

太極是很適合長者的運動，但公園人流多易分心，加上痛症或經濟因素，可能限制他們外遊的機會，「我們就用VR『帶』他們去雪景、湖邊、石灘等平常未必去到的地方耍太極」，讓他們感到好像去了旅行，又有同伴交流，有助建立社交關係。

賽馬會痛「正」能量計劃註冊護士兼瑜伽導師莫家愉表示，帶領VR瑜伽班時，會引導參加者投入虛擬環境，例如跟他們說「今天我們來到沙灘做瑜伽……望向身邊的沙和海，或上方天空，感受大自然」，再配以輕音樂或自然聲效，如海浪、鳥鳴、流水聲音，「瑜伽本身已是一個令人放鬆的運動，配合VR就更容易放鬆」。

薛詠珊指在先導研究中，瑜伽和太極練習各招募了32人參加，「人數不多，但已看見趨勢，參加者在痛症嚴重程度和情緒，尤其是焦慮，都有改善」。

■臨牀研究招募慢性痛症患者

中大招募慢性痛症患者，參加下一階段臨牀研究「虛擬現實輔助瑜伽／太極練習對慢性肌骼疼痛的療效臨牀研究計劃」，確定VR輔助運動在臨牀上的價值，費用全免。

招募對象：

·年滿18歲

·出現肌骼疼痛最少3個月

·基本運動水平

·能閱讀及聆聽中文

報名：bit.ly/3W4euPt

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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