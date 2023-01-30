攜手抗癌：食療按穴 增食慾抗癌

【明報專訊】中醫防治疾病的基本原則，是扶正祛邪。扶正，即輔助人體正氣，相當於西醫學的增强免疫力；祛邪，是指祛除病原、致病因子或其他環境因素。中醫治療癌症，強調整體觀念，既重視祛邪，更重視扶正，即是輔助身體免疫力去對抗癌病。

中醫多種療法 可配合西醫療程

中醫治療有很多不同手段，不單處方中藥，還有針灸、耳穴、推拿、拔罐、食療、運動等。所以在西醫治療期間，中醫可作一些取捨來配合，例如化療期間不宜服用中藥，可以用食療、針灸或耳穴等方法，作為紓緩輔助治療。中醫的癌症治療可貫穿治療各個階段，增強患者抵抗能力，對抗癌症。

其中食療及穴位按壓，病人及家人都較容易掌握。《黃帝內經》中提到「穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也」、「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣」等記載，「食療」是通過飲食方法，把各種各樣食物互相配合，達到強身健體和防病治病目的，即「藥食同源」。中醫認為食物與藥物一樣，具有特殊性味功效；要了解各種食物特性，然後配合疾病症狀，便可發揮有效治療。

番茄薯仔湯開胃 陳皮炒米粥止嘔

至於穴位按壓，是推拿方法之一。穴位是臟腑經絡之氣輸注於體表的部位，穴位按壓原理為運用手法，刺激特定穴位，人體每一個穴位都有特別作用，以激發經絡之氣，從而產生通經活絡、調整人體機能、扶正祛邪的作用。於現代科學來說，中醫穴位按壓，對血液循環、呼吸、消化、神經、代謝及免疫系統等有着調節作用。

食療配合穴位按壓，有助紓緩患者不適症狀。例如食慾不振時，可煲番茄薯仔湯、山楂麥芽水等開胃健脾；惡心嘔吐時，可用生薑黑糖茶、陳皮炒米粥等理氣止嘔；只要選擇合適食療，便可紓緩患者身體不適。食療不但可紓緩症狀，而且美味可口，患者更容易接受。

按壓合谷、內關、足三里

另外，穴位按壓如合谷穴、內關穴及足三里穴，均有紓緩食慾不振及惡心嘔吐的作用，操作簡單而有效，甚至可以配合針灸及耳穴，療效更佳。

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文：林道儀（香港防癌會癌症教育小組委員、註冊中醫）