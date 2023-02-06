澤星寄語：擴建校園 持續發展

【明報專訊】假期轉眼過去，又是收拾心情、專注工作的時候了。

新年伊始，我們已準備就緒，迎接新挑戰。其中最迫在眉睫的一項，就是在沙宣道3號以東土地上興建新教學和研究大樓的申請。城市規劃委員會將於本周五（2月10日）開會商討。

港大醫學院近年發展蓬勃，在新興傳染病（包括新冠病毒）、腫瘤學、再生醫學及肝炎等多個領域的研究也取得突破，並計劃進一步發展綜合醫學、醫療分析、生物醫學工程及神經科學等領域。同時，特區政府因應社會對醫療服務的需求愈趨殷切，承諾增加醫科學額。從收生情况所見，護理學和生物醫學也是近年熱門科目。學生人數上升，所需的師資、學習資源、校園生活、行政服務等配套自然也隨之增加。

港大醫學院經過多年發展，校園設施不敷應用的問題存在已久。更重要的是，醫學發展一日千里，我們必須持之以恆的研究，並持續引入先進器材和設備，為應對罕見或未知的疾病作好準備——我們針對2019新冠病毒的研究能夠迅速獲得成果，便是明證。因此，擴建校園實在有其必要，我們遂向政府申請在沙宣道3號東側斜坡上，興建一座新教學及研究大樓，以應付未來發展需要。

聽取持份者意見 減影響景觀

工程規模龐大，難免會對附近社區造成一些影響，所以我們一直努力向持份者說明這項工程對本港醫療教育和服務發展的必要，並聽取他們意見，盡力完善有關計劃。例如我們已多次修改建築設計，以減少對附近景觀及自然環境的影響；又將增加行人便捷通道，連接瑪麗醫院、薄扶林道、羅富國徑及域多利道，方便師生及居民往返。工程範圍內也會有不少綠化設施，並盡量減少光污染，為學生、同事和居民營造舒適生活環境。至於有關安全的關注，我懇請大家不用擔心，我們一定會嚴格遵守各項適用的安全規例及指引，而港大醫學院多年來安全紀錄良好，並獲得國際認可，足證我們對安全的重視及堅持。

倘若有些工程細節未能完全符合持份者的意願，我希望他們能夠諒解，畢竟在規劃這個項目時，教學和研究是首要考慮因素，而這座新大樓對於本港醫療教育和服務的長遠發展，實在非常重要。無論課程內容如何與時並進、校園活動如何多姿多采，都必須有足夠的空間容納，否則一切只是空談。因此，我衷心希望能夠繼續透過坦誠溝通，釋除疑慮，爭取社會支持這項有助本港醫療服務長遠發展的重要工程。

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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