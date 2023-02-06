照顧好自己 平靜處理難題 陪家人走出情緒風暴

【明報專訊】每7個香港人，就有1個出現不同程度的精神健康問題。大量研究證明，除了專業治療，遠離持續而超出個人承受能力的壓力環境，讓患者在身心感到安全的環境下生活，復元才更理想；而家人、伴侶或朋友，亦扮演非常關鍵的角色。

情緒問題非常普遍。早前一項針對香港人的研究發現，疫情期間，19%受訪者出現抑鬱徵狀，14%有焦慮徵狀。根據2015年香港精神健康調查，每7個香港人中就有1個出現不同程度的精神健康問題。因此，我們身邊都可能有一些親人和朋友出現情緒困擾。

身心感安全環境 有助復元

精神病是一系列生理、心理和社會因素所造成的狀况。生理包括遺傳因素、身體炎症等；心理方面包括認知過程、情緒調節能力、自尊心、性格特徵等；社會因素則包括成長背景、人際關係、家庭環境、鄰舍關係等。由此可見，復元也需要多方面支援和關懷。患者可以選擇適時接受醫生、社工或心理學家等專業人士支援。大量研究證明藥物或心理治療會有幫助。除了專業治療，遠離持續而超出個人承受能力的壓力環境，讓患者在身心感到安全的環境下生活，復元會更理想。作為家人、伴侶或朋友，在情緒困擾人士的生活中，扮演非常關鍵的角色。

愛與關懷對於精神困擾的康復歷程固然必不可少，但是除此之外，還有一些應對策略和照顧技巧，陪伴者可以學習和掌握。作為情緒病患者的身邊人，我們可以做些什麼？我們自身有什麼需要注意呢？

首先，自身安全和自我照顧（self-care）是首要考慮。雖然絕大部分情緒病患者不會傷害人（傷害自己比傷害他人的比率往往更高），但作為緊密接觸者，我們也要瞻前顧後，審慎評估風險，考慮彼此的安全。例如，丈夫有情緒病，脾氣不好，常常罵人，妻子便要考慮年幼子女會否受到影響；以及如何在照顧丈夫感受的同時，盡量減少子女所受到的影響。至於安全問題，如確實存在潛在風險，甚至可能發生不可挽回的憾事，一定要及早求助，諮詢專業人士。

理解情緒背後需要

作為身邊人，自己的情緒照顧尤其重要。如自己的情緒也不穩定，就不能包容和接納對方的情緒起伏，甚至家庭戰爭一觸即發，這樣對誰都沒益處。我們會建議學習「正念」，念念分明照顧自己的情緒，也念念分明如實觀照對方的情緒。一行禪師的《你可以不生氣》是一本非常值得推薦的書，讓我們怎樣照顧自己和對方的情緒。

身邊的情緒病患者，可能會有難以理解的暴怒，或出現不合常理的抑鬱、焦慮或驚慌等。這樣的情緒風波固然可怕，但背後根源可能是痛苦、誤解，或是未得到照顧的需要。作為身邊人，首先要記住，情緒和行為背後往往都有原因和意義，如此我們才能深入理解對方情緒背後的需要，而不對其生起嗔恨或厭惡的反應。

如我們有心力和能力，可以嘗試理解這些需要，這樣就更有可能幫到患者；如果不能，至少可以先照顧好自己情緒，建立清晰人際關係界線，平靜地處理難題，這一切也將作為身教，成為對方學習榜樣。事實上，很多情緒病患者童年都在痛苦中長大，缺乏父母愛護和身教，所以不懂照顧情緒，亦不太知道怎樣化解人際衝突，所以身邊人的榜樣尤其重要。

另一點，是決心。當發現自己的伴侶有情緒病，因不知如何應對而糾結和困擾，無論考慮離去或想留下來幫忙，都是人之常情。如你沒信心或能力去處理（例如你也在創傷中長大，或缺乏情緒調節能力），或有其他顧慮，決定離開也是無可厚非。不過，如選擇留下，這將對伴侶的康復有莫大幫助；但要有心理準備，這段路不太容易走。耐心陪伴與溫暖愛意，絕對能讓在心靈傷痛或精神困擾中的伴侶，感受到自己並不孤單乃至看到希望。親友陪伴的療癒效果，甚至超出單一專業人士介入。因為不管是精神科醫生、社工、輔導員，治療介入時間都有限；但作為伴侶，與患者朝夕相處，共同經歷生活中很多細小片刻，一起分享內心喜悅和悲傷。有很多機會伸出援手，讓患者知道，有人支持自己，有情緒時可以安全地說出來，原來別人可以這樣平靜地解決問題。

■個案：童年陰影+工作壓力 不受控暴怒

靜宜與阿明在學校認識，拍拖已1年。阿明剛畢業時遲遲未找到工作，常常面對家人冷言冷語。靜宜知道阿明本身有些情緒困擾，偶爾會失眠，很容易怪責自己，有時候會借酒澆愁乃至一醉不醒，此外他一直害怕跟家人聚餐。

不久，阿明情况愈來愈嚴重，脾氣有時變得暴躁。雖然他事後會道歉，但阿明有時太生氣甚至會遷怒靜宜，並叫她不要再理會他。阿明也會夢到母親的責罵，甚至會半夜驚醒。靜宜很擔心，想陪阿明去看醫生或找心理輔導，不過阿明不太願意，遲遲未答允。

後來，阿明終於找到工作，但工作壓力令他苦不堪言，上司常常喝罵他，讓他猶如重新回到常常被母親辱罵的小時候。漸漸地，他的情緒每况愈下，嚴重時甚至企圖傷害自己。對此，靜宜既心痛又無奈，不知道怎樣做才能幫助男朋友走出情緒低谷。

童年痛苦未得到照顧

其實，靜宜需要先考慮自身狀况，好好照顧自己情緒和感受。另一方面，如果靜宜願意，可以慢慢嘗試了解阿明的情緒背後，反映着什麼需要。例如，阿明之所以常常發噩夢見到母親責備自己，可能是因為童年被責罵的痛苦情緒未得到照顧和處理；阿明有時會突然發脾氣而不受控，可能是因為某些觸發事物（triggers），令他無意識地勾起以前不太愉快情緒和身心反應，而做出反射的防衛機制。當然，作為陪伴者，我們要保持虛心，不是要盲目揣測每個行為的原因，而是陪伴對方慢慢認識自己的狀况，踏上改善和成長之路。

重建安全環境減傷害

靜宜可以鼓勵阿明尋求專業意見，或靜宜自己感到有壓力或不知如何是好，亦可諮詢社工。多一個資源，多一份支持，對靜宜和阿明都有好處。最後，靜宜可以跟阿明好好溝通，一起想辦法遠離不必要的壓力，例如，若母親繼續惡言相向，嚴重影響阿明身心健康，就保持適當距離，可能有助阿明的復元，重建安全環境，減少進一步傷害是心理復元的第一步。

的確，復元之路不容易走，不過靜宜如果願意，絕對可以扮演一個重要的陪伴者角色。這樣的支持和陪伴，不僅對阿明的復元之路有莫大幫助，在困境中的互相支持和不離不棄，相信亦會讓彼此的情意更見堅固，如寒梅經冬不敗，似鑽石歷久彌新。

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文：馮康泓（香港浸會大學社會工作系博士後研究員）、崔佳良（香港中文大學社會工作學系助理教授）

編輯：梁小玲

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