姿治通鑑：髖關節退化 水療輕鬆紓痛

【明報專訊】髖關節為人體其中一個最強的關節，負責承受體重，讓我們可以直立行走。但當關節使用數十年後，難免會退化。從X光片中會看到，髖關節空間減少，代表軟組織有一定程度磨蝕，就好像波鞋穿久了，鞋底會磨蝕一樣。此外，關節面亦會不順滑，甚至出現骨刺。

當髖關節退化，軟組織磨蝕，導致骨磨骨，患者會開始覺得髖關節疼痛，活動時有響聲，站立和步行久了會特別痛，需要坐下休息、為髖關節減壓才得以紓緩。另外，患者會覺得關節緊，活動幅度減少，常有「頂住」、「去不盡」的感覺，並且在生活上引起各種不便，例如難以俯身穿襪穿鞋、坐低起身時很僵硬及難以蹲下。長期如此，患者因為不適而減少活動量，慢慢引致肌肉流失，削弱心肺功能，亦可能令平衡力下降，增加跌倒風險，陷入惡性循環。社交方面，患者因出行不便，減少正常社交，平常與三五知己飲茶、行山都變得困難，難免影響心情。

水中體重減輕七成半

如在家中步行到廁所都有困難的話，則屬嚴重患者，可考慮置換人工髖關節，更換磨蝕關節，再做適當術後復康。然而，置換人工髖關節要開刀及麻醉，如患者年紀較大或有長期疾病，未必能承受麻醉風險；醫療費用亦非一般市民能負擔；公立醫院的話則輪候隊伍長。因此，情况輕微或不適合做手術的患者可以嘗試保守治療，盡量多運動髖關節，保持活動幅度及下肢肌肉力量。

對抗關節炎，最重要是保持關節活動，但不少患者連簡單活動都感到痛楚，怎樣踏出第一步呢？臨牀上，治療髖關節炎的方法很多，其中較舒適是水中物理治療。因為水有浮力，若水深及胸，參加者只要浸在水中，體重已減輕七成半，讓髖關節可以暫時減壓，紓緩疼痛。很多髖關節炎患者在水中可以蹲下、上梯級，甚至跳躍，都是難以在陸地做的動作，但在水中能輕鬆做到，令水中訓練更多元化。此外，水中訓練可利用水的阻力讓患者全面鍛鍊下肢肌肉，簡單如在水中行路，身體會動用更多肌肉，包括下肢及軀幹核心肌肉，有助提升患者下肢力量及平衡力。

舒適的治療方法可讓患者更易適應，慢慢建立恆常運動習慣，保持關節活動，同時減少其他身體機能倒退，如平衡力及心肺功能。社交方面，參加水療課程可認識其他同學，交流痛症管理心得。有患者可能抗拒天冷時接受水療，但其實坊間設有不少室內恆溫暖水池，可以安心參與。

香港中華基督教青年會有由物理治療師主導的水療、評估服務，詳情可瀏覽bit.ly/3ipDkeO或致電2783 3616查詢。

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文：方杰（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）