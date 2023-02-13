「菠蘿蓋」反覆脫骱 加快膝關節老化

向外側脫位——當膝蓋扭傷時，外側四頭肌會把髕骨拉離凹槽，導致髕骨向外側脫位（紅圈示）。（作者提供）

高危運動——跳彈牀是其中一種可能引起「菠蘿蓋」脫骱的運動。（設計圖片，kokouu@iStockphoto）

【明報專訊】「菠蘿蓋」脫骱是常見的運動創傷，傷者多形容為「扭親『膝頭哥』」。近年熱門運動跳彈牀，便是其中一種容易引致菠蘿蓋脫位的運動。首次脫位後，有15%至50%機率會再脫位；脫位兩次後，復脫機率幾近100%。如果反覆脫骱又不處理，會加快膝關節老化，引致長期膝痛。

提及脫骱，大家對肩膊脫骱、肩膊慣性脫骱可能略有所聞，尤其有看過張家輝主演的電影《激戰》的話，大概就知道是什麼一回事。但原來除了肩膊脫骱，俗稱「菠蘿蓋」的髕骨（patella）出現脫骱或慣性脫骱，也是常見的運動創傷。傷者通常都知道自己已經脫骱，會跟醫生說：「扭親『膝頭哥』，膝頭好像移位了」。

膝關節正前方凹陷 疼痛腫脹

什麼是「菠蘿蓋」脫骱？醫學上稱為髕骨不穩（patellar instability），通常又分為創傷性髕骨脫位（patellar dislocation）和慢性髕骨半脫位（patellar subluxation）。病人出現第一次脫位後，較易出現第二次脫位，重複脫位會令到髕骨關節不穩，經常出現半脫位的情况。

要了解髕骨脫位，首先要認識髕股關節結構。髕骨位於膝關節正前方，骨頭呈三角形。髕骨和後面的股骨構成一個關節面，稱為髕股關節（見右圖）。髕骨上方連接股四頭肌下方是髕骨肌腱，再接連脛骨。

當膝關節屈曲伸直時，股四頭肌帶動髕骨，髕骨在股骨凹槽上下滑動，再帶動脛骨提起。髕骨形狀與股骨凹槽形狀極為脗合，一凹一凸，幫助髕骨在關節滑動時不會脫位。一般股四頭肌的外側肌力比內側大，因此股骨凹槽外壁比內壁高，防止脫位。髕骨左右有髕內側及髕外側支持韌帶，進一步協助穩固髕骨。

當膝蓋扭傷時，強健的外側四頭肌會把髕骨拉離股骨凹槽，導致髕骨向外側脫位。當「菠蘿蓋」脫骱，傷者會嚴重膝痛，腫脹，不能活動膝關節，膝關節正前方會凹陷。「菠蘿蓋」脫骱一般很容易復位，有時一脫出去，會自動復位。

兩次脫位 復脫機率近100%

以下人士較容易出現髕骨脫骱：

‧女士

‧肥胖

‧先天韌帶鬆弛

‧股骨或脛骨旋轉角度異常

‧X形腳

‧先天股骨凹槽發育不良過淺

‧大腿肌肉內外不平衡

當髕股關節首次脫位後，有15%至50%機率發生第二次脫位；如果發生了兩次脫位，復脫機率幾近100%。因為當髕骨出現了兩次以上脫位，內側支持韌帶會受傷鬆弛，打破內外側拉力的平衡，令「菠蘿蓋」難以穩定在股骨凹槽，導致重複脫位。

如有上述高危因素，會較容易出現重複脫位或慣性脫位。患者會感到「菠蘿蓋」十分不穩定，即使簡單轉向動作，也有可能引致脫位。如果不斷重複脫骱而不處理，髕股關節軟骨組織會反覆受創，加快膝關節老化，引致長期膝痛。

手術重建內側髕股韌帶

患者首次創傷性脫位，經復位後，會安排X光或磁力共振檢查，確定關節復位進度，並檢查有沒有因關節脫位撞擊引致的碎骨。若有碎骨於關節內，需要透過關節鏡移除。如果關節內沒有碎骨及復位理想，一般會採取保守治療，佩戴護膝2至4星期，其間透過冷敷幫助消腫，之後以物理治療強化內側四頭肌肌力，增強內外側平衡。

若出現第二次髕骨脫位，由於再脫位機率十分高，因此患者可以考慮手術治療。手術治療方法要視乎患者有沒有重複脫位的高危因素，例如股凹槽過淺，股骨或脛骨旋轉角度異常等先天問題存在。如果沒有，患者可以接受內側髕股韌帶重建手術，以平衡髕骨內外側軟組織。

手術方法是透過膝關節內視鏡，放鬆髕骨外側支持韌帶，減少髕骨向外拉力；再取出自身半腱肌腱（semi-tendinosus tendon）用作內側髕股韌帶假體，把肌腱連接於髕骨內側，再在股骨鑽一條骨隧道，把肌腱另一端用螺絲鎖緊於隧道內，藉此代替內側髕股韌帶，加強內側拉力。術後需要物理治療康復訓練。研究顯示九成病人術後能重投運動，效果理想。

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文：嚴永藝（骨科專科醫生）

編輯：梁小玲

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