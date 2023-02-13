食得smart：三文魚豆乳鍋 補鈣護骨

【明報專訊】我們的平均壽命愈長，患上各種慢性疾病的風險亦愈高，其中包括無聲無息的骨質疏鬆症。骨質疏鬆是漸進的慢性骨骼疾病，特徵為骨質密度減少，令骨質組織變得脆弱，增加骨折風險。

骨質流失與年齡關係密不可分，隨年紀增加，流失速度亦會加快。而且骨質疏鬆患者於初期普遍都沒有明顯病徵，大部分在發現時已變得嚴重，因此需要及早預防。要維持健康骨質密度或減慢骨質流失，可以從飲食習慣着手。

曬太陽攝維D 助吸收鈣質

首先，定期攝取足夠鈣質。

相信大家都知道奶類及奶製品是補充鈣質的食物來源，還提供優質蛋白質，部分亦添加維他命D，促進鈣質吸收。較健康的奶類及奶製品包括低脂奶、脫脂牛奶、低脂芝士、低脂原味乳酪或加鈣植物奶。另外，含較多鈣質的食物包括：

·硬豆腐

·部分深綠色蔬菜（如：白菜、芥蘭、秋葵及菜心等）

·一些帶可食用骨頭的魚類或外殼的海產類（如：白飯魚、沙甸魚、蝦乾、銀魚乾等）

·果仁或種子類（如：芝麻、亞麻籽、奇異籽、杏仁等）

根據《中國居民膳食營養素參考攝入量》，一般健康成人建議每日攝取鈣質800毫克，而50歲以上人士、懷孕或哺乳婦女則為1000毫克。1杯（250毫升）脫脂奶約含300毫克鈣質；1磚硬豆腐含超過400毫克鈣質；1罐（120克）沙甸魚約有近500毫克鈣質；而1湯匙（9克）芝麻提供約90毫克鈣質。

剛才亦提及過，多攝取維他命D有助吸收鈣質，其主要來源為曬太陽。身體在陽光照射皮膚時能自行製造維他命D，因此多到戶外活動和運動，有助減少骨質流失。日常飲食能攝取的維他命D遠遠不及曬太陽所產生的分量，只能作輔助補充之用，常見富含維他命D食物包括蛋黃、添加維他命D牛奶、深海魚類等。

過量咖啡因、鈉質 加快骨質流失

攝取充足鈣質和維他命D固然重要，但不能忽視一些會阻礙鈣質吸收的飲食習慣，包括過量進食含咖啡因或高鹽食物。過量咖啡因及鈉質都會加快骨質的鈣質流失，應盡量避免。

‧含咖啡因飲料：

除了咖啡和濃茶外，奶茶（包括港式奶茶及台式奶茶）均有較高咖啡因含量，而能量飲品及汽水亦有不少咖啡因，不宜大量飲用。

‧高鈉食物：

罐頭食物、經加工或醃製食品（如午餐肉、香腸、鹹蛋、梅菜等）、梳打餅、各款零食、即食麵、高鈉調味料及醬料（如豉油、腐乳、柱侯醬、味精等）

最後，不得不提運動對骨質的影響，適量負重運動能夠增加肌肉量，強化肌力及骨骼健康，有效預防骨質疏鬆和降低骨折風險，有助改善平衡和生活質素。

■高鈣食譜：雜菌三文魚豆乳鍋

材料（2至3人分量）：

三文魚尾/扒……200克

鮮腐竹/硬豆腐……2條/1磚

雜錦蘑菇……1包

小白菜……2碗

櫻花蝦乾……2湯匙

無糖加鈣豆奶……500毫升

鹽……少許（可省卻）

做法：

1.將雜錦蘑菇及小白菜洗淨、去底；所有蔬菜及硬豆腐切件，備用

2.燒熱易潔鑊，稍稍香煎三文魚至金黃色，盛起備用

3.將無糖豆奶倒入砂鍋裏，煮滾後加入三文魚、硬豆腐、雜菇、小白菜煮至半熟，最後加上櫻花蝦乾調味，煮至三文魚全熟，即成

營養貼士：

1.櫻花蝦乾含豐富鈣質，不但可作裝飾用途，令顏色更豐富外，還可以提升菜式鮮味，減少使用食鹽及其他高鈉調味料

2.硬豆腐及無糖加鈣豆奶均是鈣質豐富的植物性食物來源，有助維持骨質密度；而且是黃豆製品，含有大豆異黃酮，有助改善心血管健康

3.三文魚是常見深海魚類，能提供奧米加3脂肪酸及維他命D，有助減少炎症，維持身體免疫力

4.可自由配搭豆乳鍋食材，是一個快捷便利的煮食方法

想認識更多營養資訊？可向註冊營養師查詢或瀏覽社區營養服務網頁：www.ucn.org.hk/?c=nut_services

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳睿婷（基督教聯合那打素社康服務註冊營養師）