知多啲：遵晝夜節律 識食多運動 自然產生NAD+

均衡飲食——五穀含維他命B群，有助身體新陳代謝和生化作用，有利皮膚和毛髮健康。（Smileus@iStockphoto）

【明報專訊】既然維他命B3可以合成NAD+，為什麼不直接服食維他命B3或NAD+，反而選擇NMN？

服大量維他命B3 傷肝面紅

臨牀腫瘤科專科醫生蘇子謙表示，雖然維他命B3在體內亦會轉化成為NAD+，但攝取大量維他命B3會使血管擴張，出現面紅「㷫烚烚」的過敏反應、低血壓，更會令肝臟受損。至於NAD+則由於半衰期短，直接服食會很快被消化，而且NAD+分子太大不能穿過細胞，所以不會直接補充NAD+。然而，對於NMN產品的臨牀試驗尚未完成，目前關於補充劑量、是否需要長期服食等數據不足。與NMN產品相比，以下方法有較多科學證據支持提升NAD+水平；靠身體自然產生NAD+，不用擔心過量NAD+的問題。

‧NAD+水平受晝夜節律（circadian rhythms）的監督，參與生理時鐘調節。充足睡眠及按照「日出而作，日入而息」，自然能夠增加NAD+

‧多做運動，可逆轉NAD+因年齡而下降

‧不應暴飲暴食，過量攝入脂肪和糖。高脂或高糖飲食需要動用許多NAD+來消化，令體內NAD+減少

‧透過均衡飲食，每天攝取足夠的維他命B3（建議成人每天16毫克）、蛋白質（人體每天所需能量的10%至15%）等都有助提升NAD+水平，從而促進新陳代謝及能量釋放

‧在攝取足夠鐵質、維他命B6、維他命B2的前提下，從食物中攝取的tryptophan色胺酸（胺基酸的一種）亦可在體內轉化成維他命B3。色胺酸可以從雞肉、奶類、芝士、果仁等食物中攝取

資料提供：臨牀腫瘤科專科醫生蘇子謙、註冊營養師黃蘊芝

[健康]