青春貼士：「凍齡」秘訣——防曬保膠原蛋白

【明報專訊】想養顏抗衰老，皮膚及性病科專科醫生林嘉雯認為，最重要是預防膠原蛋白流失，「20歲後，皮膚膠原蛋白開始下降，最重要是每日塗上有效的防曬產品，因為紫外線是破壞皮膚膠原蛋白的主因」。另外，保持心境開朗、均衡飲食、適量運動，都是科學化的「凍齡秘訣」。

至於防止脫髮，就要在改善頭皮健康方面下工夫：

‧洗頭水溫應在37℃以下，不可過熱，否則會使頭皮乾燥，甚至灼傷頭髮及頭皮

‧使用低溫風筒吹頭

‧户外活動時，戴太陽帽保護頭皮

‧盡量減少染髮電髮

攝維他命B群 少吃「垃圾」

從營養學角度，註冊營養師黃蘊芝建議均衡飲食，含維他命C與E、多酚類、硒等具抗氧化功能的食物，可保護細胞免受自由基傷害，有助抗衰老。此外，日常飲食攝取足夠維他命B群，例如五穀、肉類、奶、蛋。維他命B群是輔酶，幫助身體促進新陳代謝和生化作用，有助保持皮膚和毛髮健康。另一方面，應少吃煎炸或「垃圾食物」，這些食物會令自由基增加。

敷白芷服石斛 先諮詢中醫

兼具註冊中、西醫資格的蘇子謙提醒，充足睡眠對皮膚健康尤其重要，因為身體會在睡眠時修補基因破損。不過，這個重要功能都是以「晝夜節律」為基礎，日夜顛倒的生活作息會影響此機制。

中醫亦有外敷內服的方法，譬如將白芷磨成粉末敷面，有助美白去斑；石斛內服具養陰作用，現代研究發現石斛某些成分有美白和抗氧化作用。此外，沙參、麥冬、當歸、熟地黃有利頭髮和皮膚健康。因應個人體質不同，建議外敷內服前先諮詢中醫意見。

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