身心調治 走出「痛」苦深淵

【明報專訊】慢性痛症是指持續超過3個月、反覆發作的疼痛，常影響患者起居生活、工作、睡眠及情緒。中醫理解慢性痛症多從氣血、臟腑角度出發，通過身心整體調治，一方面期望減輕痛楚，另一方面期望改善患者的生活質素，減少痛症對各方面帶來的負面影響。

慢性痛症的成因繁多，有因為傷患未癒、神經受損、筋骨關節退化、癌症等；亦可以是原因不明，即無法透過客觀檢查發現身體結構有任何異常。慢性痛症以女性多見，疼痛部位可涵蓋全身，臨牀上比較常見的疼痛部位包括頭肩頸、口面、腰臀、腹部，具體感覺包括痠痛、牽拉痛、針刺痛、灼痛等。由於疼痛是主觀感覺，痛感無法用儀器測量，因此在評估疼痛嚴重程度及影響時，醫者需要耐心跟患者溝通，並借助經驗判斷病情。

氣血瘀滯痛處固定 氣血不足痛處游走

中醫認為痛症成因有「外因」、「內因」兩類：

‧外因多由於環境因素，如感受風寒濕邪、跌仆損傷，多引起急性痛症，起病急，病程短，康復較快

‧內因多由於身體機能長期欠佳的因素，如氣滯血瘀、氣血不足，多引起慢性痛症，起病緩，病程長，康復較慢

常見的內因病機，可分為「不通則痛」和「不榮則痛」：前者為實證，是指氣血瘀滯，導致經絡壅塞不通而形成疼痛。臨牀表現可見痛處固定不移，呈脹痛、灼痛、針刺痛，拒按，患處可見瘀斑瘀點或腫脹。診舌時舌色偏暗，有瘀斑，脈象艱澀不暢；後者為虛證，是指氣血不足，無力濡養經絡而使經絡空虛，造成疼痛。臨牀表現可見痛處游走不定，痛感時輕時重，呈隱隱作痛、痠痛麻木，喜按，患處可見皮膚蒼白有冷感。診舌時舌色偏淡，舌體腫脹，脈象沉細無力。

中藥攻補兼施 行氣活血

因氣滯血瘀而造成的慢性疼痛，治療需要行氣活血、暢通經絡，常用方藥包括血府逐瘀湯、身痛逐瘀湯、丹參、香附、延胡索、三七（田七）等。因氣血虛弱而造成的慢性疼痛，治療需要補益氣血，常用方藥包括補中益氣湯、四物湯、黃芪、黨參、當歸、白芍等。鑑於臨牀常見的慢性痛症病人，證候多為虛實夾雜，在實際治療上通常要攻補兼施，行氣活血與補益並用。

針灸近部取穴 疏通經絡

針灸治療方面，針對痛症一般可採用近部取穴，即選用位於痛處附近的穴位，以疏通經絡，促進氣血運行。如筋骨關節的痛處固定，亦可以針灸刺激相關的壓痛點，中醫術語稱「阿是穴」，也有調暢氣血的作用。按照辨證施治的原則，氣滯血瘀者在針灸時可用「瀉法」，即強手法刺激；氣血虛弱者在針灸時可用「補法」，即手法較輕柔，或配合選用有補益功能如穴位，如背俞穴、足三里穴、三陰交穴等。

觀察神色語氣姿勢 非「見痛止痛」

慢性痛症患者除因痛楚帶來不適外，還可伴隨其他症狀，例如因疼痛難當導致食慾不振、失眠、煩躁、情緒低落等。由於這些兼夾症狀與疼痛往往能互相影響，故在中醫辨證和調治上需將痛症和全身情况一併考慮及處理，而非「見痛止痛」。整體調治是中醫治療慢性痛症的特色，強調整體診察，患者的每一個症狀和體徵都可能對診斷辨證有指導意義，因此需予以重視。通過仔細觀察患者的神色、表情面貌、說話的聲調語氣、姿勢動作，了解患者的病史、診療經歷等，有助醫師掌握患者的痛症病情、體質狀况和精神狀態，完善治療方案。

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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