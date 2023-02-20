個案：生完蛇反覆「針刺火灼」 寢食難安

【明報專訊】一名年約60歲女士在半年前「生蛇」，位於右胸脅腋下的帶狀疱疹皮損雖已癒合，但局部仍不時反覆疼痛，狀如針刺、火灼、電擊，觸及患處則痛楚加劇，令患者寢食難安兼情緒低落，近半年因胃口欠佳令體重減輕10多磅。

方藥健脾養血 多戶外活動

患者面容憔悴、精神疲憊、口乾、容易頭暈眼花、不欲食、語聲低微。診舌見舌色暗紅、苔薄白而質地乾燥，脈沉細。中醫辨證考慮患者之病史及痛感反映經絡瘀滯，不通則痛。綜合患者精神狀態又反映氣血兩虛、肝鬱氣結，無法濡養經絡，會窒礙復元。此患者之治療策略宜攻補兼施，以健脾養血扶正為主，使氣血充足促進康復，輔以行氣活血、疏肝解鬱，消除妨礙復康的氣滯血瘀因素，方藥以逍遙散合血府逐瘀湯加減。（具體用藥從略）

患者經過8周治療後，對自己的體質和病情有更多了解，配合多作戶外活動如散步、郊遊等，疼痛不適感覺大有改善，胃口較以前增加，入睡比從前容易，情緒亦較從前開朗。雖然患處目前仍偶爾疼痛，不過發作頻率、痛感已明顯減輕，不至影響日常生活和睡眠。在治療方面繼續以補益精血善後，方藥用歸脾湯、六味地黃丸等。

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