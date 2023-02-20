【明報專訊】近來一齣拍了超過10年的電影，因種種原因無法公映，引發了網上網下許多議論。其中一個爭議點，是片中主角有沒有同意讓她們以往的言行舉止以電影方式公諸於世。我有幸觀賞過電影的試映，當時只覺電影拍得很不錯，導演和拍攝團隊都很認真很有誠意，後來發生的事件，實令人感到可惜。

影片的是是非非，我作為局外人，當然很難置評，但有關同意書的報道，卻令我聯想到過去數十年間，病人在醫院簽署的同意書（consent），經歷了不少滄桑轉變。今時今日，病人簽署的不單是「同意書」，而是「知情同意書」（informed consent）；即是說，要病人書面同意接受一個例如外科手術的治療方案前，醫生有責任告訴細節，讓病人清楚明白治療性質、效益、風險，以及其他可代替治療方案，包括各種方案利弊，讓病人在絕對知情下作選擇。

回想數十年前的醫療文化，醫生對待病人，往往採取「家長式」、「醫者父母心」姿態，醫生做的一切，都是為病人好，所以病人要言聽計從，不應挑戰醫生的權威；醫生認為要動手術，病人便乖乖的簽手術同意書，知情不知情是次要。當然，遇上細心的醫生，會向病人講解清楚；但亦有病人手術完畢，還不清楚自己動了什麼手術。我當外科實習醫生時，曾目睹有面部患癌腫的病人，給醫生割去了半邊面頷，剩下一個可直視口腔、上顎、舌頭和牙齒的大洞。原本計劃是待手術傷口平復後，用植皮方法掩蓋這個洞，但術前並沒有詳細向病人解釋手術性質，也沒有說明復元方案。一直到病人術後康復得差不多，可以自己起牀，到盥洗間照鏡時才知道自己面目全非。當時我在病房工作，還記得病人看到自己恐怖模樣時的尖叫聲。後來病人在病房自殺身亡，這事件對初出茅廬的我，留下了震撼的回憶。

「水喉鐵」插食道？

當年的醫生權威，的確可以影響病人簽署任何同意書。同樣地，要是醫生基於種種原因，不樂意為病人動某種手術，但又擔心干犯醫療疏忽，亦可引導病人拒絕手術，甚至拒絕入院。當年最經典例子，是應付懷疑鯁了魚骨病人的伎倆。大部分這類病人，魚骨已吞下肚裏，只是在吞嚥過程中弄傷了咽喉或食道，令病人有魚骨還卡在喉嚨的感覺。接收這類病人入院，要安排許多檢查，包括食道鏡檢查，但往往沒有什麼成果，很不受前線醫生歡迎。當時見有些師兄接收病人時，會告訴病人鯁了魚骨，食道鏡檢查是必須，檢查時把一條粗長如「水喉鐵」般的儀器（當年還未有利用軟性窺鏡，不過以水喉鐵形容食道鏡也算誇張）插進食道，間中會弄穿食道，引致嚴重併發症。病人聽了焉能不驚，大部分馬上簽署「DAMA」（discharge against medical advice，不遵醫囑自動出院）書，於是醫生省了事，即使病人真的因魚骨卡在喉嚨出了事，又不用擔上干係，何樂不為？

時代改變，以往一面倒的醫患關係已不復再，「知情同意書」的確增加了病人的保障，但亦大大增加了醫生工作量，無可避免地增加了醫生人手的需求。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）