養生帖：煲湯燉梨 紓緩新冠癒後不適

耗氣傷陰——疲勞是新冠患者癒後常見徵狀，中醫認為是外邪入侵，耗氣傷陰所致。（設計圖片，monzenmachi@iStockphoto）

【明報專訊】新冠疫情肆虐3年多，身邊很多朋友已曾感染，大家普遍反映即使測試呈陰性之後，疲勞、咳嗽、痰多等徵狀依然綿延難癒，影響日常工作和生活。以下提供一些飲食調養方法，幫助紓緩不適，盡快恢復正常生活！

補氣滋陰 消除疲勞

疲勞是新冠患者痊癒後最為多見的徵狀，中醫認為由於外邪入侵，耗氣傷陰所致，應該補氣滋陰。以下一款湯水可幫助身體恢復元氣。

■蟲草花旗參雞湯

功效：補氣生津，滋陰潤燥

材料：雞半隻、花旗參8克、冬蟲夏草8克、紅棗8粒、枸杞子8克、生薑6片

調味料：紹興酒2湯匙、食鹽適量

註：可用蟲草花代替冬蟲夏草

做法：

1.雞去除內臟，切塊，用水洗淨後汆水；加入生薑和紹興酒調味

2. 所有藥材用水洗淨

3.除枸杞子以外，把所有材料放進壓力煲內，加1公升水，煲15分鐘

4.撒入枸杞子，用紹興酒和食鹽調味

潤肺化痰止咳

新冠病毒侵襲，首犯肺臟，肺屬嬌臟，無論風熱還是風寒犯肺，均會出現咳嗽痰多，甚至難以咳出的徵狀。以下一款製法簡單的燉品，可達潤肺化痰止咳之功效。

■川貝百合燉雪梨

功效：潤肺止咳

材料：雪梨1個、百合2片、川貝2克、枸杞子3克、冰糖5克

做法：

1.百合洗淨後用水浸1小時

2.雪梨用水洗乾淨、去芯

3.川貝用研鉢磨成粉末

4.把百合、川貝、枸杞子和冰糖放入去芯的雪梨內

5.雪梨放進蒸籠，水滾之後蒸1至1.5小時

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文：劉玉萍（香港大學專業進修學院高級課程主任）