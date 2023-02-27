知多啲：營養奶咪亂飲 先諮詢醫生

營養奶——營養奶只適合有特別營養需要的人士，例如長期營養及熱量攝取不足的患病人士。（設計圖片，Erdark@iStockphoto）

【明報專訊】市面上林林總總的營養奶能助有特別營養需求人士，如長期營養及熱量攝取不足、長者或患病人士，在日常飲食以外攝取足夠的營養。營養奶一般可分為3大類：全面營養配方、疾病專用配方和單一營養配方。

補充主要營養素

‧全面營養配方含有主要營養素（如蛋白質、脂肪、碳水化合物）及微量營養素（如維他命、礦物質），這配方的營養豐富，1杯全面營養配方相等於約1碗白飯熱量和1至1.5両肉的蛋白質含量，適合營養攝取不足或需求增加人士作補充品。對於減肥人士而言，則可作為代餐以控制熱量攝取。

針對疾病飲食需求

‧疾病專用配方的營養成分是針對各種疾病飲食需求而設，如腎病、糖尿病和癌症配方等。但並非所有患者都需飲用營養補充品，要視乎個人膳食需要。假如糖尿病患者從日常飲食中已攝取足夠營養，額外加配糖尿病配方營養補充品會增加過重及肥胖的風險。

單一營養素加入湯水

‧單一營養配方為非均衡營養配方，一般只提供某種營養素，例如蛋白質、碳水化合物或膳食纖維，常被添加於湯水或飲料中，有助滿足身體營養所需。

不論是牛奶、牛奶飲品或植物奶，只要懂得選擇符合自己營養所需的便是健康之選。但切記營養奶並不等於上述3款飲品，建議購買前先諮詢醫生或註冊營養師的意見。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）