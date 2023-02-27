醫路同行：肩袖撕裂 手術修補

高危運動——打網球經常重複舉手，是旋轉肌腱受損的高危運動。（設計圖片，nd3000@iStockphoto）

【明報專訊】王先生是中年網球愛好者，參與網球運動已有20年，每星期也會打網球，間中參加業餘網球比賽。數個月前，他在網球訓練中拉傷肩膊，出現肩膊疼痛和不能舉高手的情况。起初只是影響運動表現，後來更連日常生活也受到影響，包括洗頭和穿衣服等。經過藥物和物理治療一段時間後，情况沒有好轉。最後經臨牀和磁力共振檢查，發現是旋轉肌腱撕裂，並且需要以手術方法修補。

旋轉肌腱是肩膊其中一個十分重要結構，由4組肌腱組成，主要作用是穩定肩關節，並負責肩關節旋轉活動。結構上，旋轉肌腱好像衫袖一樣前後包裹着肩膊，因此它有另外一個名稱——「肩袖」。

肩痛繃緊 不能發力抬高

當旋轉肌腱出現問題，肩關節功能便會受影響。常見徵狀包括疼痛、繃緊和肩膊不能發力抬高，特別會影響一些日常活動，如洗頭、穿緊身衣服和抓背脊等；嚴重時，睡眠也會受到影響。

常見旋轉肌腱問題成因包括慢性勞損和急性創傷。如果工作或運動經常需要重複舉高手，例如維修工人、店舖理貨員、排球或羽毛球愛好者，都是高危一族。

醫生會透過查問病歷、臨牀檢查，並在需要時以磁力共振來輔助診斷，同時排除其他肩膊問題，如冰封肩和肩關節退化等。

大部分旋轉肌腱問題，例如筋腱發炎和輕微受損，可以透過藥物、物理治療和針藥治理。但嚴重的肌腱受損，甚至撕裂，以非手術治療得不到正面效果，便需要以手術方法處理。骨科醫生會透過4至5個小孔，利用微創鏡頭和儀器把撕裂部分修補，手術過程大約1至2小時。術後病人需要佩戴手托讓修補位置得到足夠休息，然後逐步透過物理治療把關節力量、柔韌度、靈活度和運動能力恢復過來。一般整個康復過程需要4至6個月時間。

幸好王先生及早發現傷患及接受治療，他在手術後6個月已經可以逐步恢復網球練習，並且計劃參加3個月之後的業餘網球比賽。

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文：羅英勤（香港中文大學醫院骨科專科醫生）