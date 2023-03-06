澤星寄語：兩地交流 造福病人

【明報專訊】幾天前因工作關係，我終於重訪闊別數年的深圳，讓我回想起疫情之前，我不時到香港大學深圳醫院巡房，並解答同事的問題。

交流和合作，從來是臨牀治療和醫學研究不可或缺的支柱。內地幅員廣、人口多，病例及病情變化也相對較多，對醫護人員來說既是嚴峻的挑戰，也是寶貴的學習機會。雖說我已累積了30年風濕專科的經驗，在港大深圳醫院工作時，間或碰到無法解答的疑難，需要和同事集思廣益，一起研究更好的處理方法。

記得曾有一名內地病人，因患上血管炎而造成多個器官受損。不幸的是，一般使用類固醇的治療令該名病人出現骨質疏鬆，甚至造成肋骨、股骨和腰椎等多處骨折，使病情更形複雜。行醫多年，這種情况還是第一次碰上。於是我和同事費了相當大心力，研究其他有效治療方法，猶幸最後仍可助病人轉危為安。過程中，我們都獲益不淺，並再次印證「不可一本通書睇到老」這句俗語，因為每名病人的情况都不盡相同，即使他們患上同一種疾病，最常用的療法也有不合適或用不着的時候。身為醫者，必須時刻保持虛心和警覺，別被經驗蒙蔽，要仔細為病人檢查，方可及早發現問題。

近日香港與內地重新通關，於港大醫學院來說，也是期待已久的好消息。我們已積極安排同事和學生恢復到港大深圳醫院交流和實習。對醫科生而言，多接觸不同病例，為不同背景的病人服務，於他們日後行醫或從事研究也大有裨益——既可以訓練學生的溝通技巧，也可提醒他們保持謙遜和同理心的重要。

醫科生深圳實習 首學懂細心聆聽

曾有學生告訴我，他們在深圳實習時，第一件學懂的事就是細心聆聽，也要調整說話的用語和節奏，因為很多時候病人聽不懂自己說什麼。的確，到深圳求醫的病人來自全國各地，什麼籍貫都有，有時鄉音佶屈，要聽懂也着實不易。更重要的是，病人大都沒有接受過醫學培訓，理解能力也因人而異，要用最淺白的詞句、最大的耐性來解釋病情和療法，回答他們的問題，也是醫科生在溝通技巧上十分重要的訓練。因此，我們期望逐步恢復醫科生到深圳實習的安排，開拓學生的眼界，加強學習體驗，為日後行醫或研究作好準備。

說起港大深圳醫院，讓我分享另一個好消息：港大深圳醫院在2021年成為全國14家高質量發展試點醫院之一，是深圳唯一和全國最年輕的一家，實在是令人振奮的肯定。衷心感謝港大深圳醫院前任院長鄧惠瓊教授及盧寵茂教授，還有現任院長張文智教授高瞻遠矚的領導，以及所有同事不懈的努力，方可在短短約10年間躋身全國頂尖醫院之列。我們自當精益求精，在醫療和科研上繼續耕耘和開拓，不負國家與病人所望。

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文：劉澤星（香港大學醫學院院長）

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