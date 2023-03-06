煲粥營養媲美參湯 高纖低升糖 小米好煮意

改善食慾——病後體虛，沒有食慾的人可以服用小米粥，有健脾開胃之效。（Toa55@iStockphoto）

小米是全穀物，蛋白質和纖維較白米高，既可做沙律又能煮粥，趁今年是「小米年」，來試試用它入饌！

【明報專訊】聯合國糧食及農業組織（FAO）將今年訂立為國際小米年（International Year of Millets），別看小米一顆顆十分細小，其營養價值高於白米、小麥；升糖指數（GI）比白飯低，但蛋白質和纖維較高，有助控制血糖水平、增加飽腹感，亦幫助排便。

不過，香港人普遍對小米有點陌生，毫無「煮意」！營養師教做沙律增加蛋白質，中醫建議用來煲粥，不但健脾開胃，甚至有「代參湯」美譽。

「小米是一類穀物的統稱，品種繁多，有不同顏色及大小。」仁安醫院註冊營養師方敏琪指，小米在惡劣環境下仍可耕種，在亞洲和非洲國家十分普遍。根據FAO資料，小米包含黃小米（foxtail millet，又稱小米）、珍珠粟（pearl millet）、穇子（finger millet）和福尼奥米（fonio）等品種，它們均是全穀物，提供多種人體必需營養素。

在香港最常見的是foxtail millet（下稱小米），外形比白米細小，圓滾滾，呈金黄色 。雖然它不是香港人主糧，但亦非餐桌新丁。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫姜小舟表示，中國傳說中神農「嘗百草，辨五穀」中的五穀，普遍指「稻、麥、黍、稷、菽」5種糧食，「稷又稱粟，去殼後就是常見的小米」。在北方，小米又稱為穀子，「它原產於中國北方，在約8000年前內蒙古境內，已發現世界上最早人工栽培的粟」。小米味甘性平，有健脾和胃的功效，「能補腎氣，清虛熱，利小便，治煩渴，是治療脾胃虛弱、體虛、精血受損、產後體虛、食慾不振的良好食品」。

煲粥浮「精華油」勿浪費

從營養角度看，方敏琪指小米含豐富碳水化合物、蛋白質、纖維素及礦物質，包括磷質及鎂質；亦含有天然抗氧化酚類化合物，例如酚酸、類黃酮，「由於小米比白米含較豐富纖維素（生小米每100克含8.5克膳食纖維；白米含極少膳食纖維），以及升糖指數較低，所以適合關注血糖人士食用。用小米代替白米飯，不但可以減低餐後血糖升幅，亦可同時攝取額外纖維素，增加飽腹感」。她鼓勵以全穀物例如小米、糙米、紅米等，代替加工碳水化合物（河粉、腸粉、粥等），「未經大量加工打磨的穀物類，保存了天然維他命、礦物質及纖維素，其中維他命B雜有助釋放能量；而且全穀類一般升糖指數較低，對於控制血糖及保持能量水平有很大益處」。

糙米、紅米要預先泡水再煮，口感比較粗糙，並非人人能接受，方敏琪表示，「小米很小，所以快熟一些，容易烹調，口感也不太粗糙，較易讓人接受」。但看着陌生的小米，毫無「煮意」？她建議可用小米做沙律，亦可代替白飯，「如果吃不慣，可以混入白米中煮飯，起初白米與小米比例可嘗試3:1」。烹煮小米時加入愈多水及煮愈長時間，小米愈軟和容易消化，「所以消化力弱人士，例如長者，可選擇煮小米粥」。

姜小舟亦指，「黃色食物可補脾胃」，因此小米有助健脾開胃，煮粥就適合病後體虛的人在嘔吐、腹瀉及產後食用；失眠人士也適合吃小米，「中醫學中，失眠有多種證型，其中一種是『胃不和則臥不安』，即是腸胃差導致睡眠不佳，用小米調理腸胃有助改善失眠」。此外，煮粥時粥面會浮現薄薄一層黏稠物質，俗稱米油，「有些人以為有層油不好，千萬不要浪費，其實是精華」！小米油有滋補功效，甚至有「代參湯」美譽。

蛋白質豐富 可加入蒸肉餅

上班族想炮製健康午餐盒，除可用小米作主糧，方敏琪建議將小米浸軟瀝乾後，加入蒸肉餅、漢堡扒等，代替部分動物蛋白質，從而減少飽和脂肪攝取及增加纖維量，提升飽足感之餘亦幫助排便。「每100克計算，生白米含6.6克蛋白質，生小米則含11克蛋白質。」建議純素食者在主糧中加入小米，增加蛋白質攝取量，惟不能單靠一款食物來攝取蛋白質，「要選擇多元化植物性食物，如黃豆、藜麥、果仁等，才可滿足蛋白質和必需胺基酸的需要」。

文：李欣敏

編輯：朱建勳

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