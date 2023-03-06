兒言自得：醫療人手短缺

【明報專訊】香港缺醫生，似乎已是社會的共識。政府和輿論壓力下，以往因種種原因反對輸入外勞醫生的聲音少了許多。的確，人口老化加上病人對醫療服務質素的要求，令醫療人手需求有增無已。有人以為新的醫療科技可以改善情况，誰知大謬不然，新科技可以令診斷和治療更精準，但大多不會節省醫生時間，有些更因為操作繁複，反而有相反效果。

香港現時面對的問題，是整體醫療人手短缺，缺的豈止是醫生。可是不論政府、醫管局，甚至市民大衆，都把重點放在「醫生人手不足」、「公立醫院醫生流失到私人市場」、「引入外地畢業醫生來港執業」等以醫生為主體的題目上，似乎忽略了醫療服務的其他成員。事實上，護士和醫院病房支援工作者（supportive staff）人手短缺，嚴峻程度可能比醫生短缺不遑多讓，甚至有過之而無不及。

醫生不足成焦點 護士短缺無人理

不論公立或私立醫院，很少因為缺乏醫生而減少收症病牀，但因為不夠護士導致院方需要減牀，或索性關掉整個病房，甚至把部分手術室或深切治療部暫停運作，卻時有發生，在歐美尤其多見。曾經住院的病人，都了解護士服務是何等重要，甚至可能覺得護士比醫生重要得多；對他們來說，每天頂多見醫生三數次，每次短的只是驚鴻一瞥，長的也只是數分鐘。護士卻是整天照顧他們，向他們噓寒問暖的人，在他們心中，兩者比重不言可喻。

我在新生兒深切治療部（NICU）工作了差不多一輩子，眼見NICU的病嬰，不少是體重數百克的極度早產兒，有些是患了多器官衰竭，在死亡邊緣掙扎的嬰兒。一般未經過有關培訓的醫護，連觸碰這些病嬰也心驚肉跳。全仗一班經驗豐富兼盡心盡力的專科護士，日以繼夜看護照顧，以及有需要時爭分奪秒的搶救，很多病嬰才得以存活。要是護士短缺令NICU人手不足，這些嬰兒真不知如何是好。

所有醫療機構，不論公營私營，都苦於護士人手短缺，有關當局的反應卻未如人意。大學醫學院因為醫生短缺數次增加醫學生學額，護士生卻沒有加；為了引進外地醫生來港執業，政府和醫管局都下了許多工夫，但引進外地護士卻連「只聞樓梯響」也說不上。還記得有關人士曾向我出示數據，顯示未來數年護士人手充足，毋須杞人憂天。怎知言猶在耳，現在許多醫療機構都為招聘不到護士而苦惱，私家醫院加薪挖角已不是新聞，更有醫院因護士不足而無法開展部分服務，苦了的都是病人。要濟燃眉之急，引入外地護士似是唯一方法，我曾到中東國家醫院交流過好幾次，那裏的護士差不多全是外勞；英、美的外勞護士也不少，但反觀香港，囿於重重障礙，包括護士管理局訂下的嚴格要求，外地護士能來港工作的絕無僅有，現在鬧護士荒，看來是時候檢討如何拆牆鬆綁，容納有意來港的外地護士。

除了醫護外，對學歷和培訓要求較低的病房支援人員，例如病房助理等，一樣是供不應求。這類工種屬厭惡行業，薪酬普遍偏低，有關當局應正視短缺的原因，對症下藥，才能解決醫療人手的問題。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）