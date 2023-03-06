金牌教練鄭偉明新挑戰 65歲學踩板

【明報專訊】滑板熱潮在東京奧運後持續蔓延，從小朋友到年輕人，爭相栽進滑板的魅力。且慢！誰說自由滑行的快感，只限年輕人獨享？在facebook就有一個「Very Old Skateboarders」群組，打破滑板年齡界限，召集一眾「資深」板仔、板女同樂。

在香港，長者踩滑板確屬罕見。今次〈超班實習生〉向難度挑戰，邀來65歲籃球教練鄭偉明，化身「大齡板仔」，滑出自由！滑出型格！

鄭偉明（鄭sir，大圖左）在運動界響噹噹，1997年他帶領本地籃球隊威立贏得亞洲冠軍球會盃，更獲選為「最佳教練」；又將合球（korfball）引入本港，還在香港浸會大學擔任體育系講師逾20年，半生與運動結下不解之緣。問鄭sir識玩多少項運動，他屈起手指逐樣數：籃球、合球、羽毛球、網球、游泳、曲棍球、乒乓球、射箭、詠春……經過今日，他的運動版圖再添一員：滑板！

記者邀約鄭sir試玩滑板時，曾擔憂會否吃閉門羹，雖然他一直有做運動，但畢竟已過花甲之齡，挑戰滑板這極限運動有一定風險，他卻答應得相當爽快，對自己體能充滿信心：「反而我跟小學老師說起此事，他叫我小心點，他都知道我貪玩，常說我是『馬騮仔』，停不下來！」鄭sir確實好動，5年前從教學工作退下後，積極嘗試新事物，攀石、風帆都有涉獵。「人體機能愈不用愈退化，人的思維都一樣，我嘗試做不同運動，挑戰自己，就是希望維持身體健康！」

1日踩板挑戰！

準備：

伸展熱身

戴好護具

「踩滑板，需要一雙很靈活的腳做各種花式動作，因此需要熱身運動，這樣雙腳的靈活度會大增，力量亦會有不同。」滑板學校SeedSkate滑板教練King Yiu與鄭sir一起熱身，強調除了加強運動表現，預防受傷亦是重要一環。他們將雙手放頭後，左右伸展兩邊腰；單腳企，抓緊另一隻腳往後拉，伸展大腿肌肉；又交叉腳站立，伸直雙手向前彎等，舒展四肢之餘，亦看到鄭sir單腳平衡力不差。

之後戴好頭盔、護腕與護膝，安全措施就緒，正式踩板。

基本動作：

找出重心腳

學上板站姿

踩板第一件事是找重心腳，決定左右腳的前後擺位。怎樣找出重心腳？King Yiu教路：「雙腳併攏，然後身體作狀向前跌，第一隻伸出來的，就是重心腳。」鄭sir試一試，右腳最先有反應，負責在前，而左腳就放後。

鄭sir正式上板，教練先踩實輪子以固定滑板，兩人都小心翼翼。鄭sir在板上用重心腳單腳站立，練習平衡感和熟習在滑板上的感覺；當單腳無問題，就輪到雙腳上板。King Yiu清楚地發出指示，「前腳尖指向板頭，後腳尖指向板邊，踩在後方4口螺絲上，然後前腳貼着滑板轉向，與後腳同一方向，雙腳呈11字。準備下板時，先將前腳腳尖轉向板頭，後腳順勢踩地」。

輪到鄭sir嘗試。雖然教練繼續用腳固定滑板，但在板上的鄭sir身體仍難免搖搖晃晃，他一步步慢慢來，確保前腳上板後企穩重心，再慢慢提起後腳，教練不時幫他調整站姿：「不要外八或內八，鞋頭和鞋踭各向外凸少少，就會站得比較穩定。」

滑行、轉彎：

捕捉重心

身體平衡滑得遠

掌握板上站姿後，終於到新手課「主菜」——滑行，由後腳腳尖推動前行。兩人一同練習行直線，King Yiu起初在側傍着，不時提點滑行時身體需微微前傾，有一下鄭sir差點失平衡，教練立即提醒：「一失平衡，身體靠後的話不要等，馬上落地！」他強調別心急，踩板安全至上。

練習得差不多，鄭sir將所學動作串連在一起，只見他前腳上板，後腳踩地一下向前推，順勢上板，前腳繼而轉方向與後腳平行，向前滑行數步。他的運動神經的確出眾，試了兩三次已成功。最初教練在旁傍着，見他有輕微搖晃，馬上抓緊；鄭sir反覆練習後，不久已自行滑好直線。

眼見學生狀態大勇，教練就教他轉彎，「（雙腳）壓向腳尖就轉左，壓向腳踭就轉右」，鄭sir一樣輕鬆做到。

學懂基本動作，怎樣鞏固基礎、提升滑行距離和速度，才是真正挑戰。鄭sir道：「要滑行得更遠，需慢慢捕捉身體在滑板上的重心，如果身體一不平衡，滑板左右搖動，就會將（滑行）動力減低。」他持續練習上板下板、滑行、轉彎，每次當動作做得不好，或者滑板失去前進動力，他會慢慢停下，安全落地後再接再厲，無間斷踩了40幾分鐘，教練都不禁問是否需要休息一下？「OK的，剛剛開始領悟到一些訣竅。」說完，又繼續練習。

一堂下來，明顯見到鄭sir的進步，從一開始雙腳在板上前後搖晃、滑一兩步就要落地，到後來能獨自滑動逾10米，然後轉彎，愈滑愈順暢。教練大讚他比年輕初學者更快上手，第一日已能完成入門要求，如上板、腳的擺位等：「最驚喜是他做到轉彎，有些學生可能上幾堂才能做到，但他第一次玩，已能完成到這麼多動作，非常好。」

踩板最緊要型，King Yiu傳授板仔的收板技巧。腳尖用力踩在滑板最尾端，滑板向上翹起時，立即用手抓緊。鄭sir照辦煮碗跟着做，單手接實滑板，立時褪去幾分新手的感覺，果然夠型！

bonus：煞車

後腳踭磨地減速

眼見鄭sir已掌握到新手入門技巧，King Yiu額外教他「煞車」，當滑行速度較快想停下時，就能派上用場。King Yiu躍上板上示範，先是正常滑行，然後將前腳腳尖轉向板頭，後腳着地放滑板邊，以後腳踭磨地，將滑板速度減慢。鄭sir僅練兩次就學會，教練不禁拍手讚賞！

感受：

學成滿足感大

滑行自由舒服

踩板1個多小時，鄭sir仍舊精神奕奕。「我覺得幾好玩，一邊學一邊感受到自己能控制到身體的平衡力，慢慢做到不同動作，滿足感都頗大！」他更主動問教練滑板價錢，「原來買塊板的價錢不太貴，可能會買塊板繼續試」！

其實鄭sir不是第一次接觸滑板，兒時鄰居有塊滑板，他曾借玩過十次八次。事隔數十年再上板，他不諱言身體已沒有肌肉記憶，卻仍能記起踩板的自由。「我曾踩roller（滾軸溜冰），很喜歡在roller上滑行，你會感覺到一股自由自在的感覺，滑板都有這樣的動感，很舒服、很開心。」如一旁還有美麗的風景作伴，更是美妙。

很多人被滑板的各種花式動作嚇怕，長者一聽到試玩，更是耍手擰頭。鄭sir鼓勵老友記如果有好的導師和做足安全措施，不妨一試，「長者最怕跌倒，一旦跌倒受傷，復元時間不短，身體機能、體能都會跌得很快；而滑板集中（鍛煉）對身體的控制能力，尤其是平衡力，可將平衡力保持在良好狀態」。運動有益身心，當然不止滑板，他建議長者可從有興趣的運動開始，邀約三五知己一齊做，就有更大動力！

教練的話

板仔無分老中幼 視乎你點玩

寬鬆T-shirt長褲，腳踩軍綠色Vans，一身板仔型格打扮的King Yiu躍起，滑板在空中旋轉兩周後，他雙腳猶如磁鐵般，臨觸地一刻，準確地踏在板上，讓一旁的記者、攝影師不禁驚呼，他自己亦不自覺笑起來。自12、13歲開始踩板，板齡逾20年：「滑板運動很特別，可以玩得很刺激、很快，同一時間要成功做到一個花式動作，背後其實要失敗很多次，但當成功一刻，那滿足感又難以形容。」

難得把興趣變成工作，如今當上滑板教練，從3歲到40、50歲的學生都接觸過，65歲的鄭sir應是當中年紀最大的一人。「我覺得滑板適合任何人玩，視乎你怎樣玩。」他認為只要有教練陪伴，在合適場地練習，年齡當然不是問題。不同年紀有不同玩法，「年輕人喜歡刺激、飛到很高，而長者可當它是一種運動，在平地踩直線、轉圈，隨心地玩已可以」，毋須比較，畢竟做運動，身心健康、玩得開心最重要。

挑戰檔案4

實習生：鄭偉明

年齡：65歲

背景：

籃球及合球教練；1997年帶領本地籃球隊威立贏得亞洲冠軍球會盃，更獲選為「最佳教練」；5年前從浸大體育系講師一職退休

新挑戰：

踩滑板

場地提供：SeedSkate

文：張淑媚

編輯：梁小玲

■有片睇

鄭偉明1日踩板挑戰bit.ly/3EQVo9L

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