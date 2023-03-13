養生帖：按摩關元穴 強精健體

【明報專訊】不育的定義是夫婦雙方經過1年正常沒有避孕的性行為後，仍未能懷孕。根據世界衛生組織研究顯示，平均每6對夫婦就有1對有不育的問題。在不育個案中，約30%問題出自男性，30%出於男女雙方，可以說男性問題引起不育成因佔了很大部分。男性不育主要是由不同因素導致精子異常（精子數量、形態、活動能力等異常）而造成。

位處肚臍下3寸

中醫治療方面，關元穴對幫助男性「養精蓄銳」非常有效，根據《上海針灸雜誌》一篇臨牀研究顯示，藥物治療配合艾灸關元穴治療弱精子症的病人，比起單純用藥物治療，總有效率高15%，達94.4%；古代名醫張景岳在《類經》中說：「此穴……乃男子藏精之處。」由此可見，不論古今記載或研究都確認了關元穴對改善男性精子健康有功效。

關元穴

位置：下腹部正中，肚臍直下3寸處（4隻手指併攏橫向放在肚臍下，4指橫向距離就是3寸）。它是男子藏精、女子蓄血之處，為人生之關要、真元之所存，可對全身陽氣不足、遺尿、遺精、陽萎、虛勞等情况有強健的作用

按摩方法：搓熱掌心，在關元穴迴旋按摩，直到有發熱感覺。每日1次，每次約10至15分鐘。即使沒有不育問題，都可以每日按摩（如能配合艾灸功效更好），強健身體。

文：陳圳堅（香港大學專業進修學院助理課程主任、註冊中醫）