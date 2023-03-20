缺水 飲酒 心臟病 浸溫泉小心熱休克

安全浸溫泉——浸溫泉身心舒暢，爽！但在缺水、酒精影響、有心臟病史的情况下浸溫泉有可能導致熱休克；專家提供貼士，讓大家享受溫泉之樂。（設計圖片，PonyWang＠iStockphoto）

【明報專訊】下個月的復活節長假期，是否已預訂了日、韓、台機票，準備全力「血拼」後再來個溫泉浴、汗蒸幕、三溫暖，好好犒賞自己？

且慢，去年10月至今年2月，先後有3名韓國長者旅客在日本溫泉熱休克死亡，助人放鬆的溫泉暗藏危險嗎？去汗蒸幕、桑拿浴又會否出事？

溫泉宣稱的功效多多，「美人湯」令皮膚變白滑？硫磺泉治皮膚病？專家指效果成疑，皮膚病患者浸溫泉更要特別小心。

熱休克血壓驟降 腦缺氧可致死

熱休克是什麼？香港大學內科學系榮譽臨牀教授、心臟科專科醫生蕭頌華表示，熱休克類似熱昏厥，指因身處高溫環境，血管擴張，血壓驟降，導致大腦供血短暫不足而令人失去知覺。昏厥通常時間較短，當事人大多會自己清醒；而休克時間較長，有可能導致腦部缺氧受損，死亡風險較高。為什麼浸溫泉會導致熱休克？他解釋，無論是溫泉、汗蒸幕或桑拿浴，在高溫下皮膚表面血管放鬆，血壓就下降，因而有大腦供血不足而休克的可能。

既然如此，溫泉、汗蒸幕或桑拿浴豈不是高風險活動？蕭頌華翻查資料發現，在浸溫泉或桑拿時死亡個案不多，而且它們有共通點。

1.當事人缺水：身體水分不夠，在高溫的地方，血管放鬆，血壓就更低，便出現昏厥

2.酒精影響：喝酒後血管已經放鬆，再進入高溫地方，血壓驟降就更明顯

3.心臟病史：本身有心律不正或心血管疾病，血壓突然急降，心臟未能負荷，就會造成危險

長者是否高危？蕭頌華指，「長者較大可能有心臟問題或隱疾」。另外，他們的血管比較硬，加上缺水的話，血管膨脹時，血液不足夠的可能相對較高。

有心血管病 先試浸5分鐘

「溫泉或桑拿是否對一般人身體有壞處呢？答案是否定；反倒過來，現有數據比較偏向有好處。」蕭頌華表示，不少觀察研究及大型數據薈萃分析指出，桑拿浴有益心臟健康。一個芬蘭及英國的研究顯示，每星期有1至2次、半小時至1小時桑拿浴（sauna bathing）習慣的人，出現心血管事故、心因性猝死（sudden cardiac death，SCD）和患上心血管疾病的風險，相比沒有此習慣的人更低。原理是焗桑拿時血管放鬆，血壓降低，心臟負荷隨之增加，心跳需要加速，變相訓練心臟，「跟做運動的身體反應接近」。這也是浸溫泉或焗桑拿後身心舒暢的原因，「好像做完運動一般」，只不過不是用肌肉做，而是透過皮膚放鬆去做運動。

惟蕭頌華提醒，暫未有臨牀實驗研究進一步證實桑拿浴好處，上述研究分析的研究對象，都是從年輕開始有長期及恆常桑拿浴的習慣，「似乎它的好處不是短時間可以達到」，亦視乎個人承受能力，「如果有血壓高，焗桑拿會不會有改善呢？當然有機會，但研究中的人一次焗45分鐘，高血壓患者可能焗10分鐘就開始不舒服，便要馬上停止」。

「就好像做運動，本應有益，但運動過量也有危險。」蕭頌華建議要注意個人身體狀况，適可而止。他提供以下貼士，讓大家放心享受溫泉、汗蒸幕或桑拿浴。

1.心血管病患者事前諮詢醫生意見

2.活動前後均需補充足夠水分

3.事前不應喝酒精飲品

4.循序漸進：

‧得到醫生同意活動的心血管病患者，先用5分鐘測試身體承受能力；初次嘗試活動的一般人士，建議時間為15至30分鐘

‧由較低溫的溫泉、汗蒸幕或桑拿浴開始，讓身體逐漸適應

‧浸溫泉時由腳部開始，讓身體和心臟慢慢warm up

5.當身體不適，如暈眩、視野變暗、心跳急促等，應立即停止活動

浸完熱湯淋冷水 或致血管破裂

另外，浸泡溫泉或焗桑拿後，有人會以冷水淋身，稱能促進血液循環，蕭頌華指此舉沒有明顯好處，反而在考驗生理系統轉變，因突然由熱變冰會令放鬆的血管突然收縮，血管承受壓力較低的人或引致血管破裂。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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