知多啲：泡「美人湯」皮膚變滑？

細菌感染——濕疹發作時，不宜浸溫泉，因為溫泉水或會刺激皮膚表面傷口，亦有可能受細菌、病毒感染。（kitzcorner＠iStockphoto）

【明報專訊】溫泉浴，除了有助放鬆，亦有人追求「療效」。碳酸氫鈉泉又稱美人湯，傳說硫磺泉可治濕疹，泉水當真有奇效？

熱水洗走油脂 濕疹皮膚更乾

溫泉被指有護膚功效，皮膚及性病科專科醫生陳俊彥認為只是一種感覺，因為溫泉裏有一些物質黏在皮膚表面，感覺滑溜，「但這些物質可否長時間留在皮膚表面呢？加上浸完溫泉會冲洗身體，所以效用有限」。

至於治皮膚病，「在西方醫學上，沒有很大、很確切證據指溫泉對皮膚病有良好功效」，陳俊彥說。不過，不少皮膚病患者在浸溫泉時都感到很舒服，是因為皮膚病常見病徵是痕癢，而浸熱水或暖水有紓緩作用，令痕癢感覺暫時消失。另外，中度至嚴重異位性皮膚炎（俗稱濕疹）患者的皮膚表面，容易帶有金黃葡萄球菌，若皮膚有破損，細菌進入皮膚產生毒素，會令病情惡化。「有很多證據證明，中至嚴重濕疹患者若消毒皮膚表面，減少金黃葡萄球菌，對於濕疹發作次數和嚴重程度有幫助」，而含硫磺、鹽分、酸性高的泉水，有助抑制細菌生長，因此理論上有一定幫助。

可是，不少濕疹病人浸溫泉後病情轉差，或出現乾燥性皮膚炎，甚至膿瘡。陳俊彥解釋：「濕疹病人皮膚本身已缺乏保濕因子，皮膚表面容易有裂口，外在刺激原能直接進入真皮層，引致敏感。」若再長時間用40℃以上熱水浸洗皮膚，把表面油脂洗走，會令皮膚更加乾燥。

皮膚有傷口易招惡菌

另外，若皮膚表面有傷口，含高濃度鹽分或礦物質的溫泉水，有可能直接進入真皮層，造成刺激性皮膚炎。再者，近日有報道揭發，日本有溫泉旅館1年只換水2次，泉水中退伍軍人桿菌含量超標3700倍。「有些溫泉未必經常換水，細菌含量可能很高。」陳俊彥表示，就算有換水，池邊也容易藏有細菌、病毒、真菌，如金黃葡萄球菌、疱疹病毒等，有可能引致感染。

陳俊彥表示，想追求療效未必需要浸溫泉，皮膚病患者若想享受溫泉樂趣，首先要留意病情，「例如濕疹發作或有細菌、真菌感染時，就不適宜浸溫泉，因為可能令病情變得更差」。若皮膚狀况穩定，留意以下貼士就可享受溫泉之樂。

1.知難而退：如果浸泡時覺得刺痛或有火燒感覺，應立即上水擦乾身體

2.適可而止：每次浸泡不要過久，約5分鐘就上水休息

3.浸後護理：浸溫泉後立即用清水冲洗乾淨，抹至八九成乾，塗上潤膚膏或醫生指示的藥膏，為皮膚保濕

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