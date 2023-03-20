兒言自得：界面活性劑的故事

【明報專訊】雖說醫學發展一日千里，現在不少新藥在很短時間內便研發成功並獲批准上市，譬如新冠疫苗便是典型例子；但回顧歷史，許多現在證明有效的藥物，都是經過長時間和不少波折，才由最初研發階段演變成受認可的藥物。

以新生兒科為例，近三四十年最重要的新發明藥物，當數一種名為「界面活性劑」（surfactant）的東西。這其實不是什麼神秘事物，我們肺部裏便有大量儲存。若大家目睹過煮豬肺湯前清洗豬肺的過程，那從豬肺裏冲洗出來像濃痰模樣的「穢物」，便是界面活性劑。

我們肺裏面有數以億計肺泡，全賴這些肺泡不斷張開及收縮，肺部才能吸入氧氣和呼出二氧化碳；肺泡收縮後能夠再順利張開，很大程度得力於肺泡壁分泌出來的界面活性劑。早產兒肺部發育未成熟，活性劑分泌不足，肺泡坍塌以導致呼吸困難，甚至缺氧死亡。事實上，因界面活性劑分泌不足引起的「呼吸窘迫綜合徵」，是早產兒的主要死因。

早於20世紀初，英國和瑞士科學家已發現肺部有某種物質可以影響肺泡擴張。到了1950年代早期，英國、加拿大、美國的3名生化武器科學家和團隊，不約而同在研究神經毒氣對人體肺部影響的過程中，發現了許多「物質」的特性，大大加深了對界面活性劑的認識。其中美國陸軍化學兵部隊中心的John Clements，更確認了這些物質的化學成分。

到了1950年代末，在哈佛大學從事兒科科研的Mary Ellen Avery，鍥而不捨以死胎及動物作研究，終於發現了導致早產兒呼吸窘迫綜合徵的元兇，正是肺部缺乏了前人所述的「某種物質」，並給這物質取名為 surfactant（界面活性劑）。

Avery和她研究團隊的發現，為日後活性劑研發成救人無數的藥物奠下了根基。可惜研發藥物曠日持久，以致連4年後出生的總統兒子也因無藥可治，死於早產兒呼吸窘迫綜合徵。

甘迺迪兒子之死「重於泰山」

甘迺迪總統小兒子Patrick生於1963年8月（即甘迺迪被刺殺3個多月前），孕周35星期，體重2.11公斤；以現時的尺度，Patrick屬輕度早產兒，存活率差不多百分百，但Patrick只活了39小時，便死於呼吸窘迫綜合徵。總統兒子之死，在美國掀起了軒然大波，民眾不滿新生兒醫療水平不及格，國會也要開聽證會檢討和商議善後，除了立法提升新生兒護理，更撥了大筆款項作新生兒治療及研究之用。因為這緣故，美國新生兒科突飛猛進，對新生兒科來說，甘迺迪兒子之死，也算「重於泰山」了。

Patrick死後不久，美國的科學家和新生兒科專家便展開研究，希望可以研發補充界面活性劑的藥物，起先嘗試用人工合成製劑，但效果不彰。到了1970年代，日本的Fujiwara把從牛肺提煉出來的界面活性劑，經氣管插管直接滴注進患呼吸窘迫綜合徵早產兒的肺部，獲得顯著療效。Fujiwara在1980年把他的研究結果在醫學期刊《刺血針》發表，引起醫學界注意，但還要等多年後藥廠才正式把界面活性劑作為藥物推出市場。

香港醫院應該是1991至92年間引入界面活性劑治療早產嬰兒，距離Avery的發現，足足30多年。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）