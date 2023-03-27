甜蜜假象 挑撥離間 群體壓力 邪教3步哄騙洗腦

【明報專訊】紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國多個新興宗教惡行，引來不少迴響。其中基督教福音宣教會（亦稱攝理教）教主鄭明析，被指控性侵女信徒，受害人數眾多。不少人觀看紀錄片後對受害者遭遇感到同情，同時亦有聲音認為明明是妖言惑眾，為何仍有人「落疊」？

邪教「洗腦」手段針對人性弱點，令人深陷局中而不自知，不論受害者學歷高與低，都可能會一步一步有系統地墮進圈套。

第一步：甜蜜假象迷惑

雖說騙徒手法層出不窮，但有系統地「洗腦」的邪教或團體，採用手法基本上相似。臨牀心理學家張傳義表示，他們先以一些假象或虛假承諾迷惑信徒，例如宗教神蹟、能得到救贖、找到人生意義、脫離痛苦等，當人正受到打擊時，最容易被乘虛而入。

臨牀心理學家梁重皿亦指出，心理狀態尤其脆弱的人會較易上當，例如自信心較低、社交網絡不太健康、本身缺乏社交認同，以及覺得生命缺乏方向、無法掌控的人，「即使是學歷高或專業人士都有可能墮入圈套，如果這些教派剛好滿足他們心理需要，就有可能加入」。

紀錄片中講述，香港受害者葉萱（Maple Yip）當時正受到家庭問題及校園欺凌困擾，感到人生無望，因此被攝理教甜蜜假象迷惑。她加入教會後很快得到認同，成為表演者、主播、牧師，擁有較高地位。張傳義指這些教派通常會將真實與謊言混在一起，從而令人「落疊」，過程中，信徒不能完全分清楚真假，而當中的謊言，正是為了滿足團體高層的個人利益或私慾。在信徒存有戒心的初期，教派所說的道理通常是真話，看起來很正常，「當你慢慢進入群體，發現他們對你很好，防備心慢慢降低，他們才會露出狐狸尾巴，但這個時候你已經習慣了，就不會覺得有問題」。

第二步：分化+孤立 失社交支援

緊接進入「洗腦」第二階段︰分化和孤立，收窄信徒的社交圈子。紀錄片中朴順子創立「五大洋」教派及公司，安排信徒工作，壓榨他們的勞力，又哄騙新員工做信徒，並將員工與其家人的住處集中在公司附近，限制外出，從而更好控制他們；而攝理教教主鄭明析亦不允許信徒與外部人士交往。張傳義指邪教擅長挑撥離間，讓信徒只與「自己人」接觸，藉此孤立信徒，「令信徒覺得與身邊人不合，不明白自己的想法，從而收窄他們的社交圈子，導致沒有人能提醒他們事情的異常」。

梁重皿指出，信徒之間形成內團體（ingroup），排斥與自己價值觀不同的人（外團體），久而久之內團體變得愈來愈封閉，形成同溫層。「有研究發現，在一些相對封閉的團體內，會產生團體極化（group polarization）現象，一群封閉團體內的成員所做的決定，往往比起一個人做的決定極端很多。」所以為何有些外人看來奇怪，甚至極端的行為，內團體的成員卻不察覺有問題。

第三步：得寸進尺+群體壓力

這些團體會運用心理學中的「登門檻效應」（foot in the door technique，又名得寸進尺法），讓信徒配合過分的要求。張傳義解釋，通常由小要求開始，讓人輕易答應，之後逐步提出愈來愈過分的要求。如初入教時在特定時間禱告、參與義務工作等，之後開始要求奉獻財產、限制與異性往來等不合理的教條，「當前面的要求都已經照做後，你並不會覺得那些相對過分的要求是異常，容易答應」。

而且從眾心態下，被孤立的信徒更容易受操控。張傳義表示，「內團體中製造群體壓力，令你更加覺得『應該要這樣做』，如果不做，一切會前功盡棄，所有付出會沒有收穫，甚至發現若不繼續跟隨下去，連僅有的朋友、社交連繫都會失去」；另外還會製造時間壓力，要信徒在短時間內做決定，沒法深思熟慮，更不能與他人傾談，進入自我說服的過程。故不論在自願、半自願或非自願的情况下，信徒都會繼續跟隨下去。

認知失調 令信徒扭曲價值觀

邪教教條悖理違情，有些人在加入初期，可能會質疑一些教條與以往認知的價值觀不同，產生認知失調。梁重皿解釋，「認知失調是指，人如果出現兩種對立的信念，心理上會覺得不舒服，為了解決這股不舒服感覺，就會找方法改變其中一邊，達到心理上的一致」。如何調適？就要視乎哪一邊吸引力更大，「如果教派滿足到他的需要，內團體吸引力很強，就會將他吸過去。相反如果外面社交支援很好，很多人疼愛他、接納他，內團體吸引力就沒那麼大；但如果是這樣，當事人亦未必會加入這些教派」。

紀錄片中，葉萱提到初次被教主性侵時十分震驚，認為他的言行完全違背過往所學的教義，出現認知失調；但因為「相信他是彌賽亞（希伯來語「受上帝任命的人」）」，加上身邊的信徒姐姐「恭喜她」、「羨慕她」，即使她覺得很害怕、惡心，仍沒有向外揭發教主所作所為，反而不斷祈禱，希望自己「愛上教主」；甚至從受害者變成加害者，目擊另一信徒遭性侵後，還安慰對方說：「 不要緊，沒問題。」

當教徒可以從教派內得到他們想要的東西，例如：認同、地位、信任，就容易愈踩愈深，即使察覺教派有問題，要「扚起心肝」離開都不是一件容易的事。梁重皿表示，「信徒對教派投放很多期望、信任、金錢、時間等，要承認自己相信的一切都是假的，還因為這個教派而與身邊人斷絕來往，甚至做很多違背良心的事，對他們而言（離開）其實很困難」。

脫離教派後，他們可能落下大大小小的心理創傷，因為經歷重大的信任危機後，他們可能較難相信他人，日後與人建立深入關係可能會有戒心；「一些很需要被接納，或者自尊心較低的人，經歷這件事後，可能更急切想投入新的社交關係，那股不安感令他們需索很多，而導致（新的）關係不穩定。」如果加入或脫離這些教派後，出現情緒、心理困擾，她建議尋求精神科醫生或臨牀心理學家的協助。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

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