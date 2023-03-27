知多啲：身邊人疑入邪教 留意4個信號

信任溝通——若身邊人懷疑加入邪教，宜表達信任及多溝通，忌一味反對，或令對方產生敵意，將他逼走。（設計圖片，模特兒與本文提及人物無關，monzenmachi@iStockphoto）

【明報專訊】紀錄片令大眾意識到邪教的可怕，有網民分享自己或身邊人都曾誤墮邪教的圈套，如何判斷自己或身邊人是否誤入這些團體呢？

臨牀心理學家張傳義表示，正當宗教是教人向善，「不會鼓勵你和家人朋友斷絕來往，而是鼓勵你好好做人，改善與家人的關係，並不會摧毁你的人際關係、家庭、事業、自信心等」；另外，正當宗教會提倡忍耐、承受、參悟、成長，不會作出過分承諾，但邪教往往相反，「他們可能會過分保證，一些做不到的事情很快做到，或輕易讓人脫離苦海等，就好像給予一條捷徑」，藉着宗教名義哄騙信徒滿足個人私利，如金錢、權力、色慾等。

行為個性 巨大負面變化

臨牀心理學家梁重皿列舉出一些可能落入邪教圈套的信號，如身邊人出現以下異樣，就要多加關懷：

‧加入教派後，當事人行為、個性突然出現巨大且負面的變化

‧教派要求當事人與以往朋友甚至親人斷絕來往

‧當事人的言談、態度變得極端，對反對他信仰的人抱有很大敵意

‧當事人所做的行為，與社會普遍接納的相違背

若懷疑身邊人加入邪教，不宜一味反對他參加教派的活動，「反對只會令他產生愈多敵意，愈覺得只有教會的人理解他，反而可能將對方逼走」。建議向當事人表達明白及尊重他的宗教選擇，與他建立溝通與信任，嘗試一齊了解該教派，掌握更多資訊，「坦白而言，幫助身邊人脫離教會並不是一件容易事，需要互相信任、尊重與理解，有信任才可溝通」，才能為對方找到方法離開。

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