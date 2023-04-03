中醫意見：雞屎藤祛風除濕 艾草改善虛寒

【明報專訊】時近清明，草藥雞屎藤、艾草當造，常加入茶粿之中，將糯米外皮染成草綠色，故茶粿又得「青團」之名。

寒底、孕婦 慎吃雞屎藤

從中醫角度，雞屎藤及艾草的性味、藥效有較大差別。註冊中醫郭瑩瑩表示，雞屎藤味甘微苦，性味平和，是南方民間常用藥材之一，具有祛風除濕、消食化積、解毒消腫等功效，特別是香港天氣潮濕，在春夏交界時很多人漸漸出現濕熱問題，服用性味平和而又能清濕熱的雞屎藤相當合適，「惟要注意體質虛寒，即長期怕冷、疲倦、手腳冰冷、容易腹瀉等人士需盡量少吃，因大量雞屎藤會令他們感到難受，甚至愈來愈寒」。另外，雞屎藤有活血通絡的作用，孕婦避免大量服用。

艾草則恰恰相反，味苦辛，性溫，芳香化濕，常用於治療虛寒的疾病，「比如艾草藥浴、艾灸等，能紓緩長期因寒導致的關節疼痛、經痛等問題」。大量服用有溫補作用，所以不適合虛熱或實熱體質的人士服用，有可能引致咽痛、失眠、便秘等上火的不適症狀。不過，茶粿所含的藥材量很低，故毋須過於擔心。

糯米黏稠難消化 普洱助消食

茶粿主要材料是糯米，一不留神吃得太多容易消化不良，腹脹難受。郭瑩瑩指，糯米味甘性溫，益氣健脾，適當服用具有養胃的功效，但因其性質黏稠難以消化，臨牀上常見患者大量食用糯米後，出現腹脹、胃酸倒流等不適，不可多吃，尤其是腸胃虛弱、消化不良的人更需要留心。若食完茶粿感到腹脹或消化不良，建議服用消食化滯的茶飲，例如陳皮、山楂、荷葉等，而紅茶、黑茶如普洱發酵度高，有助消食，適合大部分人。

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