姿治通鑑：坐骨神經痛 隨時蔓延腳掌

腰部繃緊——坐骨神經痛患者除了腰部、臀部繃緊外，大腿和小腿亦會繃緊，甚至腳掌及小腿出現麻痹感。（設計圖片，bunditinay@iStockphoto）

【明報專訊】坐骨神經痛的病徵除了腰背肌肉繃緊外，亦會因久行或仰臥睡覺時，腿部及腳掌出現針刺麻痹感覺，影響日常生活作息，十分困擾。

坐骨神經由第四、五節腰椎（L4-L5）及第一至三節骶骨神經延伸至梨狀肌、大腿外肌，並在膝蓋後位置分叉成脛骨神經及腓骨神經。脛腓骨神經用作控制小腿及腳掌肌肉的活動能力。

腿肌肉繃緊 神經添壓

坐骨神經痛患者會因為腰部、臀部繃緊或椎間盤突出等問題，對腰椎或骶椎神經造成壓迫，從而令大腿及小腿出現放射性疼痛或燒灼感。但除了腰背或臀部肌肉繃緊外，大腿及小腿肌肉繃緊亦可壓迫脛骨及腓骨神經，令腳掌及小腿出現麻痹感覺，導致日常生活受限。

身體有兩組筋膜——淺背線及體側線，對於治療坐骨神經痛患者均相當重要。淺背線由足底筋膜連至頭皮筋膜，中間經過小腿肌肉、大腿後肌、豎棘肌群（腰肌）等肌肉；改善淺背線筋膜問題對於減輕腰背肌肉壓力起關鍵作用。體側線則由小腿外側肌肉連接至頸部外側肌肉，途經軟組織包括臀部肌肉及髂脛束，這些地方亦是坐骨神經痛患者常見出現麻痹的地方。因此，當患者下肢肌力或平衡力較差時，容易選擇收緊肌肉用以增加身體穩定度，從而令大小腿肌肉以至腰背肌肉繃緊，嚴重者更會壓迫坐骨神經、脛骨神經及腓骨神經，繼而令臀部針刺麻痹感伸延至大小腿，甚至遠及腳掌。

總括而言，完善治療計劃需處理大小腿肌肉繃緊、放鬆腰背肌肉，以及改善下肢肌力與核心肌群穩定度，減低因為肌肉繃緊而對神經造成的壓迫。

香港中華基督教青年會有為坐骨神經痛或其他痛症人士而設的物理治療評估服務，詳情可登入bit.ly/3J1dHKs或致電2743 1702查詢。

文：蘇文浩（香港中華基督教青年會物理治療師）