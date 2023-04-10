有病睇ChatGPT？ 真假混淆 無法取代醫生

【明報專訊】病魔來襲，你第一時間會怎做？不少人會上網在搜尋器上找病症的資料如病徵、患病原因、治療方法等。近期爆紅的AI聊天機械人ChatGPT，更成為病人問症「新寵」。比起以往在搜尋器輸入關鍵字然後彈出海量資訊，聊天機械人的回答似乎更加精準到位。ChatGPT能否診症開藥，挑戰醫生的地位呢？

ChatGPT未來可否取代醫生的工作？話題引起醫學界關注。香港醫學會副會長、腸胃肝臟科專科醫生陳沛然也密切留意ChatGPT發展，認為它雖然已推出至GPT-4版本，但依然集中在文字編輯階段，預計將來的發展方向也維持如此。「你可以叫ChatGPT寫醫學論文，但要它做邏輯推論相信仍較困難。」

醫生看診是用科學排除方法。陳沛然舉例，一名病人發燒、喉嚨痛，加上有些周身骨痛，可能是患上流感，亦可能是新冠病毒。醫生問症時，會通過與病人溝通和觀察徵狀，判斷對方患哪種病症的成數較高，再建議病人要做哪些檢查，是否需要抽血、掃描等。AI或ChatGPT在這方面應該難以做到。

香港中文大學生命倫理學中心聯席總監劉善雅也表示，不少巿民出現病徵後，會先上網找資料，現在甚至會使用ChatGPT；但相信病人仍會較信賴由一個真人、具專業訓練的醫生所提供的專業意見，「看病不止單單講解病徵，很多時還需要醫生觀察，ChatGPT暫時未做到這點，除非將來加上鏡頭分析的功能」。

面對面安撫、溝通 AI難做到

劉善雅進一步解釋，醫生需要為病人作出一些判斷，包括處方什麼藥物，是否需要安排檢查或手術等。由醫生提供這些跟進工作，現時仍是最有效的方式，「ChatGPT可提供疾病資訊給病人，但難以取代醫生」。醫護和病人是具有人情味的關係，在治療過程中還包括安撫病人和家屬，而非單單提供疾病的資訊和治療，「當有病時，有一個人面對面和你解釋，人與人的溝通仍是最有效」。

健康管家機械人 減醫護工作

雖然ChatGPT暫時難取代醫生，但它仍有助醫學界發展，在病人康復過程中亦能扮演輔助角色。醫療發展方面，劉善雅指出利用AI大數據來分析影像已趨普遍，中大醫學院亦有建立內部chatbot（聊天機械人），幫助醫科生溫習，包括熟習人體組織、器官位置及解剖程序等；輔助病人方面，外國已有機械人產品，能陪伴獨居長者聊天，提醒病人宜忌事項，提醒準時做復康運動等。惟香港暫時未引入這類機械人，因需要加入廣東話或其他方言，涉及成本問題。如果ChatGPT等人工智能在將來加入一些程式，協助不同病人在復康過程中加強健康管理，如提醒吃藥、傷口處理、藥物注射等，由AI處理有助減輕醫護的工作，對病人也有裨益。

利用互聯網或聊天機械人問症雖是大趨勢，但陳沛然指出，Google或ChatGPT提供的資訊有很多「雜音」（noise），當中有真有假，準確或是不準確，病人最大難處是如何辨識「雜音」。醫生的其中一個功能就是幫病人篩走這些雜音，以減低疑慮，「ChatGPT不是走科學方向，主要是處理文書工作，例如翻譯。它處理法律文書工作會很擅長，但高階的工作，例如會計師決定哪些項目要入帳或撇帳，律師如何善用法律為當事人辯護，尋求最大的法律利益，這些AI暫時都難做到」。

有負面情緒 提防愈chat愈鬱

陳沛然認為ChatGPT取代醫生或人類的說法是「講大咗」，但用作工具來善用，比如是Ｗord、Excel等電腦軟件，可協助人類在工作上更方便快捷；故被取代的會是那些不能善用AI或ChatGPT的人，未能掌握最新科技者總是最容易被淘汰。

劉善雅提醒，病人使用聊天機械人時會出現bias（傾向），就如其他社交媒體一樣，會因應瀏覽紀錄，提供一些用家常看或喜歡的廣告、新聞等。有負面情緒的人或抑鬱症患者使用聊天機械人，可能容易出現更負面的資訊，令負面情緒進一步惡化。上月外電報道，比利時一名男子據指與聊天機械人頻繁地談論氣候變化問題，懷疑因憂慮加深而自殺。在這不幸消息發生前，歐盟正準備草擬《人工智能法》，規範人工智能的使用。

文：楊玉珠

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]