低頭族手痹肩痛齊來 頸椎退化 咪當瞓捩頸

【明報專訊】肩頸痛，是「瞓捩頸」（落枕）嗎？手麻痹，是網球肘嗎？其實都可能是頸椎退化的徵狀。

現代人機不離身，加上流動辦公桌（hot desk）在近年興起，筆記簿電腦成為工作伙伴，上班對着電腦，下班對着手機，消閒時也離不開平板電腦。長時間低頭使用電子產品，往往是頸椎退化勞損的重要原因。

智能手機、平板電腦大行其道，致使現今男女老幼都成為「低頭族」。神經外科專科醫生熊偉民指出，頸椎問題有年輕化趨勢，「不良姿勢導致頸椎骨骼過度勞損，提早退化。但另一方面，由於大家健康意識提升，尤其年輕人發覺頸椎有問題，亦會及早求醫」。

徵狀輕微可針灸服止痛藥

頸椎勞損，手痹或手痛可以是徵狀之一；病人亦可能出現頸痛、背痛、肩膊痛等，要透過臨牀診斷，找出頸椎問題所涉及範圍和影響部位。不同頸椎節數和不同問題，會引發不同病徵，舉例說：若第四節頸椎病變，可能會影響頸肩之間肌肉；而五、六節頸椎病變，有可能影響第五條神經線，令肩膊出現痹痛；但實際影響需要醫生透過檢查，估算病變大概位置；若配合掃描和磁力共振檢查，就能更準確找出問題所在。

熊偉民指出，較輕微的頸椎退化，例如頸椎或附近肌肉疼痛，但手腳活動能力正常，未影響日常生活工作的話，可接受保守治療如針灸、服止痛藥等，情况會有改善。若病情嚴重，影響神經系統包括中樞神經和周邊神經，出現如骨刺或椎間盤移位壓着神經線，虎口、前臂等肌肉萎縮等，甚至會影響到病人的生活和工作。醫生會綜合病人的病歷、疼痛範圍和嚴重程度，包括有無頸痛、手痛、麻痹或乏力等情况，再配合X光片、磁力共振等來診斷。

不少病人頸椎嚴重退化，卻誤當是肌肉疲勞、「瞓捩頸」等輕微問題，只接受一般治療，如按摩、服止痛藥等；直至痛楚持續，生活和工作大受困擾後才找專科診治。熊偉民建議，肩頸出現不適時，病人要多加注意：「是否只是頸痛？抑或還有手部肌肉和關節徵狀，如疼痛、乏力、麻痹等？問題持續了多久？若持續數星期以上，接受一般治療後仍不見效果，就要注意。」

預防頸椎退化，熊偉民提醒要時時刻刻保持正確姿勢，「只要長期保持良好姿勢，已是最根本的改善」；電腦屏幕要置於適當高度，最好放在使用者正前方，「有時工作的地方，會把電腦屏幕放在枱的左邊或右邊，使用者要轉動頭頸來觀看屏幕，增加頸椎壓力」。

熊偉民亦提醒要做適量運動，尤其建議游泳，能藉着浮力減輕脊椎的負荷；並注意攝取足夠營養，特別是鈣質和蛋白質，有助強健骨骼和肌肉。另外，提重物時要把重量平均分配在身體兩邊，不要只揹在一側，令頸項和肩膊用力不均。

守「90-90-90 position」法則

要預防頸椎因長期受壓而勞損，工作時要保持正確姿勢，緊守「90-90-90 position」法則，「手肘關節形成第一個90度角，膝關節亦要保持90度角，最後是腰臀形成90度角，這樣最合乎人體工學」。物理治療師何淑玲指出，愈來愈多人習慣使用筆記簿電腦或平板電腦工作，會不自覺地低頭遷就屏幕。「尤其近年流行在家工作，或在咖啡店內矮桌子上用電腦，更導致使用電腦的姿勢不當。」

人體頭顱重約10至15磅，佔體重約十分之一。使用電子產品時，頭部若前傾約15度，頸椎便要承受2至3倍壓力；前傾約45度，頸椎承受壓力更高達5倍。「頭部重10磅，頸椎即要承受50磅重量，故使用電子產品時要格外注意。」何淑玲解釋，頸椎共有7節，最受壓多屬第六七節。「因其弧度較大，若長時間受壓，例如長期低頭工作，容易導致頸椎退化、椎間盤突出或肌肉疲勞等問題。嚴重者更會令神經線受壓，出現頭痛和手痹等。」

頭前傾45度 頸椎承受50磅重量

她提醒，使用電子產品時頸要挺直，眼睛應平視屏幕第一行，這才不會導致頭部下垂，背部要貼着椅背。「因工作久了，身體會不自覺向前傾，從而導致頭部也跟着向前傾，造成頸膊疼痛，背靠椅背可減少這情况出現。」此外，長時間使用平板電腦一定要添加外置鍵盤，使眼睛和手部跟電腦屏幕保持一定距離，能減少頭部向前傾以遷就平板電腦屏幕的情况出現。

有時候工作專心，會不自覺維持同一姿勢兩三小時，「若是不良姿勢，持續兩三小時會影響很大」。何淑玲建議有頸椎問題的病人設定響鬧裝置，提醒自己每工作1小時後要小休。「可能的話，最好走動一下；最起碼提醒自己做一些伸展動作，讓頸椎減壓。」

文：馮淑玲

編輯：朱建勳

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