養生帖：女士盆腔痛 治療分虛實

【明報專訊】很多育齡期女性不時腰痠腹痛，既不是生理期，也不是懷孕，疼痛出現在少腹一側或雙側，或少腹正中，往往痛連腰骶，有的伴有經痛或帶下異常，時輕時重，遷延不癒，非常令人困擾。

實證清熱解毒 虛證滋陰補腎

這是婦科臨牀常見的一個徵狀，原因複雜，可能與盆腔內生殖器官、膀胱、尿道、大腸、骨盆關節，甚至盆底肌肉筋膜等的慢性炎症有關；也可能受內分泌影響，患者同時伴有經痛，甚至精神因素也能加重病情。

中醫學從整體觀出發，注重人體臟腑氣血之間的關聯，身心同治。本病可分虛實兩類，邪毒感染、濕熱蘊結、氣滯血瘀會帶來氣血不暢，不通則痛；精虧血少、陰虛氣弱則衝任胞宮失養，不榮則痛。

治療上，實證以清熱解毒、除濕活血、疏肝理氣、化瘀軟堅為法；虛證以滋陰補腎、益氣養血為原則。

生活調攝上，實證者應避免進食肥甘厚膩、辛辣助熱之品；若有帶下黃赤、氣味異常，或經痛頻繁者，甚至不孕者均應積極治療婦科原發病；久坐少動，或經前產後受寒會加重女性盆底淤血，需改善生活方式；保持心情舒暢，避免不良情志刺激，能夠減少氣滯血瘀的產生，有利預防發病；注意個人衛生防護，避免經期性行為，也非常重要。虛證者可通過飲食和藥膳調補腎氣，同時注意勞逸結合、房事有節、強健體質、治病求本。

■實證食療：蚌肉煲雞冠花

材料：新鮮蚌肉200克，雞冠花30克

做法：雞冠花加2碗水煮15分鐘，去渣，加入蚌肉煮沸至熟即可調味食用。每日1次，連服1周

功效：清熱解毒利濕

■虛證食療：黃芪黨參淮山杜仲豬骨湯

材料：黃芪10克，黨參15克，淮山30克，杜仲15克，豬骨半斤

做法：豬骨汆水，藥材洗淨浸泡20分鐘，連水加入豬骨煮沸，文火煲90分鐘。每日1次，連服5天

功效：益腎壯腰

文：董爽（香港大學專業進修學院高級課程主任、註冊中醫）