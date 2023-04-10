肺有虛火=炎症 肺細胞發炎「助攻」 引發癌症

【明報專訊】愈來愈多肺癌病人是非吸煙人士。這些病人都會問：自己從來不煙不酒，為何會患上肺癌呢？

近年生物醫學研究發現，肺癌成因和肺部某些細胞發炎有關。無獨有偶，中醫認為肺癌病人大多是肺陰虛、肺有火。如何貫通中西醫兩方面的知識，減低患肺癌的風險呢？

正常細胞演變成癌症，可分為3個階段，分別是：

‧癌症初始期（tumour initiation）

‧癌症啟動期（tumour promotion）

‧癌症發展期（tumour progression）

正常細胞要變成侵略的癌症細胞，必先經過這3階段變異。假如任何情况能夠阻斷這3個階段的變異，癌細胞便會消滅於萌芽，不能發展成傷害身體的癌症。最容易理解是第三階段癌症發展期，當細胞變異到了最後階段 ，最後守住關口的便是身體免疫力。假如免疫力不足，不能制止癌細胞衝破第三階段，便會形成真正的癌症。

第一階段癌症初始期，主要和細胞的基因變異有關。第二階段癌症啟動期，研究發現與細胞組織發炎密切相關。

煙草致癌物傷肺細胞

以肺癌為例，傳統認知是減少吸煙就會減低肺癌風險，因為煙草內有很多致癌物，這些致癌物會損傷正常肺細胞基因，引起肺細胞基因突變。隨病人年紀愈大和吸煙年數愈長，身體的基因修復機制不能夠完全回復煙草致癌物所引起的基因破損，正常肺組織細胞產生了基因突變（基因突變就像街道的垃圾，當垃圾愈積愈多，但清道夫人數卻愈來愈少，垃圾堆積便會臭氣熏天），使細胞不受控制地生長，這便是第一階段的癌症初始期。

但如果只有第一階段基因突變的肺細胞，沒有第二階段的癌症啟動期「助攻」， 這些變異細胞不能完全形成為癌症。以往並不肯定什麼在「助攻」， 但現在研究發現組織發炎便是第二階段的助攻。原來當肺細胞長期發炎，會吸引巨噬細胞（tumour associated macrophage）走到發炎細胞內，這些在肺部的巨噬細胞會不斷分泌發炎因子，可以促進原本已經完成了第一階段的基因變異肺細胞，加速生長變成癌症。

研究：藥物抑發炎因子 減肺癌風險

幾年前發表的一個大型研究（CANTOS trial），研究本來目標是透過一種免疫球蛋白去抑制體內一種發炎因子（interleukin 1 beta，下稱 IL-1β），希望用這一種藥物減低重複發生心肌梗塞的機率（因為由冠動脈阻塞引起的心肌梗塞，和血管有炎症有很大關係）。這個大型研究無意中發現，研究參與者注射了藥物壓抑IL-1β減低身體發炎，肺癌發生機率隨之也降低；而且用藥劑量愈大，肺癌發生率愈低。這無意中證實了，臨牀上若能夠壓抑肺部發炎，確實是可以減少肺癌的發生（當然不能夠用這隻藥去治療肺癌）。

回到非吸煙人士身上，究竟他們為什麼會患上肺癌呢？在香港，不少非吸煙人士所患的肺癌通常是帶有獨特基因變異，最常見是EGFR基因突變。這類肺癌廣為人知的是，可以利用針對EGFR突變的標靶藥來治療。那麼，EGFR這一類基因突變為何會在肺細胞出現？答案雖然未完全清楚，但近來研究發現可能和年紀大基因破損有關；亦即是說不像吸煙人士般接觸了特別的致癌物，而是肺部細胞修復正常基因突變細胞的能力，隨年紀大機能減退。近來甚至有研究發現，在沒有肺癌的人抽取一些肺組織細胞來檢測，正常肺組織細胞也可以帶有EGFR基因突變。那麼，即是說不是單有EGFR基因突變，就一定會出現肺癌。

PM2.5微粒可致肺部發炎

原來另一關鍵是空氣污染。空氣中PM2.5微粒會引起肺部發炎，促進第二階段的癌症啟動期。PM2.5微粒在大氣中的濃度愈高，出現這一類EGFR肺癌的機率也愈高。這項結果無論是在實驗室老鼠當中，或是在公共衛生統計學方面都有相對的研究支持。所以空氣污染引起肺部發炎，可能是肺癌一個主要的成因。

另外，吸煙同時間影響第一階段和第二階段，因為吸煙一方面提供致癌物，引起第一階段的基因變異，也直接導致肺部長期發炎。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：王翠麗

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