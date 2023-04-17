知多啲：復和調解 解心結修復關係

【明報專訊】雙方達成共識，是否代表事件完美落幕？很多時候爭議解決了，但心結難解，雙方關係未能完全修復，內心留下永久創傷。《和解在後》中飾演香港調和中心創辦人的谷德昭有一句對白︰「大部分人在做的是調解，我希望能夠做到的是和解」，正是「復和調解」表達的中心思想。

復和綜合服務中心執行總監、註冊社工李倩婷指，復和是一種調解手法，常稱作復和調解，多應用於學校及社福界，處理人際衝突，協助修復關係，「概念與調解很類似，但我們的重點在於解決爭議外，雙方關係能夠達至一個和解」。

一方真誠道歉 一方學習原諒

若衝突發生在不認識或關係淺薄的對象，調解已是最佳結果；但若是同學、朋友、鄰里等長期關係， 「和好」就變得重要，「例如校內衝突，同學之間互相認識，可能是同班或同級，天天接觸，如果無法化解當中恩怨、修補關係，對學習和生活都有很大影響」，要復和調解，一方需要真誠道歉，另外一方需要學習原諒。

給當事人多一個選擇機會

李倩婷分享一宗校園欺凌個案，有3名學生從中一到中三都一直欺凌1名同學，取笑受害者，差遣他當跑腿買東西後不付錢等；一次他們於課室嬉戲，導致受害者受傷送醫，才揭發欺凌事件。受害者並無大礙，但家長知悉後大為震驚，即時報警，「回看這件事，受害者被欺負3年，是一個長時間傷害；但報警處理，犯事者可能最多被判普通襲擊或者警司警誡而已」。這僅是一個懲罰性質的公義，即以懲罰來抵償錯誤行為，過程中卻未能有效處理受害者的需要和感受，令受害者甚至會擔心遭到報復，因而經常處於驚恐狀態。經過校方、社工與家長商議後，決定嘗試以復和調解的手法處理。

初時3名犯事者態度輕佻，未能真正認知錯誤；但當受害者表達委屈，其家長感到的憤怒、不滿，甚至自責疏忽及無能，引致失眠並影響日常生活，犯事者才真正認知事情的嚴重影響。李指出，「3人親身目睹、親耳聆聽受害者和家人所受到的傷害，令他們羞愧於自己的所作所為，並且反思，最終真誠的向對方道歉」，同時得到相應懲罰作為警誡。受害者接受道歉後，轉介社工輔導，強化自信與社交技巧，漸漸變得開朗。

李倩婷表示，復和調解是解決問題的其中一個方法，期望給予當事人多一個選擇機會，以正面態度處理衝突。有別於調解會議，先由雙方會面，各自表達立場和訴求，有需要時再單獨會議；復和會議會先由主持人分別與雙方會面，了解事件，包括受害者受到的影響及傷害，犯事者的態度、悔意，以及雙方的和解意願。經評估認為合適，才安排雙方會面，旨在製造一個平台讓雙方有表達機會，「我們倡議『復和公義』的概念，盼過程中有雙方參與，受害者能夠表達感受及訴求」。

青少年很常犯錯，亦未必理解到當中的嚴重影響，因此需要讓他們認知錯誤；而受害一方需要透過表達自己感受來得到治療，例如長期受欺凌造成巨大心理創傷，傾訴過程中能更容易釋懷，「若受害者不敢面對，不敢和對方復和，選擇逃避，成效未必理想」。

[健康]