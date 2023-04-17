養生帖：男性也有更年期

【明報專訊】男性超過40歲後，可能會出現一些跟女性更年期相似的徵狀，這現象叫男性更年期，主要成因是男性荷爾蒙水平下降。男性30歲以後，荷爾蒙的水平每年下降大約百分之一，有些人下降得較其他人快，因此男性更年期徵狀更明顯。典型男性更年期徵狀可分為以下幾類：

1.整體徵狀：疲倦、脂肪增加、肌肉量及強度下降、身高下降、脫毛、潮熱、生育能力下降

2.心理徵狀：抑鬱、憂慮、缺乏動力及失眠

3.性及泌尿徵狀：性慾減低、勃起時堅硬度下降、陽痿及排尿問題

中醫角度認為男子「五八」（40歲）腎氣衰，髮墮齒槁……「七八」（56歲）肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少，因此治療上重視肝、腎，用藥一般避免過於溫補，否則非但療效不佳，反而造成腎陰耗傷，濕熱內生。

■食療推介：肉蓯蓉羊肉粥

材料：羊腎1對，肉蓯蓉30克，羊肉100g，韭菜150g，枸杞30g，粳米100g，鹽、葱白適量，生薑3片

製法：材料洗淨切碎。先將肉蓯蓉、羊腎、羊肉、枸杞、粳米放鍋內，加適量水，文火煮粥，待快煮熟時放入韭菜，再煮沸數分鐘

功用：補腎益精，益氣補虛，溫中暖下

食療之外，還需要注意綜合調養，例如精神調養，減少雜念，節制性慾，睡前溫水洗腳，少食肥甘厚味及辛辣刺激食物，以及適量運動鍛煉。

文：陳圳堅（香港大學專業進修學院助理課程主任、註冊中醫）