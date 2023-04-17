伸展操小手作 減疫後壓力 為院舍姐姐加油

互動放輕鬆——1小時的運動和做小手作，讓在老人院舍工作的同工可以放鬆一下，同時讓支援隊伍介入，了解一下同工的情緒健康。（作者提供）

【明報專訊】第五波疫情，重創香港醫療體系和安老院舍，對醫護及院舍員工的影響甚大。今日強調復常，但他們內心的恐懼、悲傷、憤怒、自責、失望情緒，可能並未好好處理。為此，老年學會推出支援計劃，照顧院舍同工的情緒健康，讓他們鬆一鬆，放放空。

午後，長者院舍氣氛較輕鬆愉快，令人期待的醫生到診、義工活動和親友探訪，大都安排在下午2至4時之間，此時院舍同工難得可以放慢節奏。這午後黃金時刻，是老年學會「疫途有你」醫護及安老服務同工情緒支援團隊出動的好時機。

老年學會團隊支援情緒

長者院舍的前線員工，如護理員、助理員和個人照顧員，都以女性佔大多數，我們慣常暱稱她們為「遮遮」（姐姐）。姐姐的職責包括扶抱、餵食、清潔衛生等體力付出工作。她們不辭勞苦，貼身照顧社會上最體弱、最有需要的一群，實在令人敬佩。

我們在下午2時到達院舍，主管會隨即開咪請職員到大堂。已工作了一個上午的姐姐，到大堂後找一個不當眼座位坐下，看出已經有點疲倦，但仍安靜地等活動開始。第一個項目是帶領姐姐做伸展運動，難度當然不太高，主要是伸展一下手腳，轉轉膊頭；但對已經繃緊的身體會有很大感覺。姐姐跟着做運動，做了兩三組動作便開始笑了，覺得身體開始鬆了一點。

「小學雞」勞作 愈做愈開心

我們相信，身體放鬆了，心情會隨之而輕鬆；若加上一些小手作，看着自己親手變出賞心悅目的作品，心情定會即時放晴。因此，我們準備一些手工材料，主要工具是布彩筆，姐姐可以為木製鎖匙扣或小布袋塗顏色。塗顏色是一個很治癒的過程，姐姐一邊塗顏色一邊笑說自己變回小學生，有的則說很久也沒有這樣放鬆地玩了。起初姐姐大多不知畫什麼、怎樣畫，所以我們帶來很多動物、花朵及圖案的模板，讓她們挑選喜歡的圖案，然後把圖案模板放在布上，填上顏色，便畫出美麗的作品。

姐姐畫出一個圖案之後，通常都很開心，再積極地找其他圖案，塗上鮮艷顏色。她們特別喜歡花，動物則最愛貓和熊貓。看見別人的圖案漂亮，又搶着模板在自己布袋上照畫一個。記得有一個助廚姐姐，活動開始就說要準備餸菜，沒有時間參加手作，但畫了一個圖案又一個圖案，口說要返廚房，手卻不停地畫好多花和動物，鋪滿布袋兩面。有兩個清潔姐姐因要執拾場地，未能參加活動，我們便送上兩個已上色的鎖匙扣。當她們看見閃閃發光的鑽石貼片，就邊拿着掃把，邊拿起鑽石貼片貼在匙扣上，就好像收到真鑽石一樣，笑個不停。大家完成小手作後，眼睛笑得瞇成一線，隔着口罩也「看」到燦爛笑容。

邊玩邊分享 參與情緒測驗

曾有院舍社工在活動後跟我們說，從未見過同事們這樣有童真。其實活動並非石破天驚的嶄新遊戲或體驗，但1小時運動和小手作，對姐姐來說，已是十分難得的放鬆；而更重要的介入是，活動中途我們跟姐姐傾談和交流。要知道中國人不輕易將個人負面情緒外露，所以我們安排一邊做手作，一邊邀請她們分享，並參與下一步情緒健康測驗。有些同事能夠直接用平板或手機做情緒健康測驗，了解自己抑鬱、焦慮、失眠的情况。部分姐姐不習慣填寫問卷，我們便讀出每項問題，並給一些例子，讓她們容易理解。過程中，姐姐很自然會聊起工作狀况，有人分享說正正在照顧病人的當刻，對方突然斷氣……

過去數年，疫情令院舍員工壓力不斷升溫。問姐姐疫情時最擔心什麼？第一是擔心院舍爆發。長者體弱，院舍又未必可完全劃出隔離區，當有一人感染，很容易造成大爆發。在疫情最嚴峻時，即使自己中招了，還是繼續留在崗位照顧院友。當然也有人擔心自己和家人染疫，有院舍主管甚至連家也不敢回，搬到酒店住1個月。大家還要同時應付各種防疫檢疫措施，壓力自然是超出負荷。

疫情雖然過去，但日積月累的壓力和情緒彌久不散，蠶食身心健康。透過情緒健康測驗，我們了解到有較大情緒需要的護理同工，再提供跟進服務。

文：鄭海利（香港老年學會賽馬會「疫途有你」醫護及安老服務同工情緒健康支援計劃項目主任）

編輯：朱建勳

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