知多啲：支援護老員工身心靈需要

【明報專訊】「疫途有你」情緒健康活動，支援護老行業同工，關心同事心靈需要。計劃包括免費為安老服務單位舉辦情緒教育及減壓活動，比如講座、工作坊、網上課堂及臨牀心理學家跟進服務。我們已經服務了24間院舍，院舍負責人亦不吝嗇這1小時，他們明白有開心同工才有開心長者和家人。院舍為無數家庭照顧着體弱的長者，實在是很偉大的工作，老年學會希望透過計劃，向院舍同工表達謝意和敬意。

期望醫療護理同工在繁忙的照顧工作中，也不要忽略自己的身心社靈全面需要。

■賽馬會「疫途有你」醫護及安老服務同工情緒健康支援計劃

查詢：2775 5155

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