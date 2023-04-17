親密關係：不賞罰也可做好管教

【明報專訊】坊間的管教書籍似乎經常都有新編制和新內容，十分受歡迎。家長們都想找到秘笈，有效用在自己孩子身上，教育出成功的孩子。

普遍的家長管教理論，會把家長風格分成5類型：民主、權威、溺愛、忽視及不一致型；溺愛型父母又可再分為兩類：放任或過度保護。

建立平和開放式溝通

每個家長都全力以赴，希望孩子成長的天空更闊更廣，能夠適應學校學習的壓力，能夠獨立地規劃人生，生活得穩定和豐足。然而，很多家長覺得自己竭盡所能，但孩子成長路依然崎嶇。這證明了管教孩子不能單單只是灌輸和注入，家長和孩子的互動帶來的影響力更大。

值得一提一個新理論，來自Janet Lansbury在2014年撰寫的Elevating Child Care: A Guide to Respectful Parenting（《不打罵也不寵壞孩子的新時代教養法》）；之後不少教育專家，例如臨牀心理學家Nanika Coor，編寫更詳細的理論。理論的重點是，孩子不需要懲罰和獎賞，家長亦不需要過度費神，應和孩子建立平靜、和諧、開放式溝通。

根據Nanika Coor介紹，這個理論首要是看待孩子有與生俱來的人權，家長亦要理解到孩子並沒有生活經驗，而且腦部仍在發展。孩子的行為，只是表達出他們在嘗試用不同方法去滿足成長需要，有時這些方法是沒有效率、挫敗、不熟練和帶破壞力。只要家長堅持決心，制定限制，用持續、仁慈、信心，不用懲罰和獎賞，只需配合孩子年齡，當問題出現時一同合作，找出雙勝之道。

尊重孩子經歷真實情緒

特別是當孩子表達強烈情緒時，家長可冷靜地讓孩子經歷自己真實的情緒，用同理心去幫助孩子，認可、安撫及共同調節反應。家長對孩子尊重，如同尊重成人一樣；與孩子分享權力，不指揮他們，不強迫孩子特別去經歷負面經驗。人生可以充滿痛苦，家長需要成為孩子抵抗壓力的模範，容讓孩子帶着情緒、犯錯及恐懼來到安全窩，一次再一次地和孩子連繫及修補，這樣的互相尊重能夠阻擋跨代的失調關係。

文：陳倩嫻（香港中文大學社會工作學系講師）