錯搽類固醇 香港腳爆發抓狂

忌亂用藥——夏天一到，天氣潮濕又悶熱，香港腳困擾許多人；市面外用藥品繁多，切忌亂用藥。（設計圖片，RyanKing999@iStockphoto）

【明報專訊】天氣溫暖潮濕，雙腳痕癢又脫皮，是不是「香港腳」來襲？

足癬外用藥品繁多，成分各異，即使同一品牌都有不同劑型，到底哪一種才適合自己？明明已經用藥，香港腳為何反覆發作無法根治？小心長期亂用「消炎」藥膏，反加速真菌增長，令病情惡化！

俗稱「香港腳」的足癬屬於真菌感染，坊間藥房可找到很多外用膏藥處理。香港醫院藥劑師學會會董吳以晴表示，對付症狀輕微的足癬，首選外用抗真菌藥物，塗抹在患處，這類外用藥物毋須醫生處方，但有部分需要在藥劑師監督下售賣。

首選殺真菌外用藥

「外用抗真菌藥物有兩大原理，一種是殺死真菌細胞，另一種是抑制真菌生長，卻不能直接殺掉。」市面上能殺滅真菌的藥物大部分屬於唑類，「英文名字最後帶有azole的藥物都屬於唑類，例如咪康唑（miconazole）、克霉唑（clotrimazole）、酮康唑（ketoconazole）、異康唑（isoconazole）等。它們每一種成分都有點不同，但藥理相同」。其他能殺滅真菌的非唑類抗真菌藥，還包括特比萘芬（terbinafine）及阿莫羅芬（amorolfine）等不同種類。

細選不同劑型 切合個人需要

另一種治療香港腳的藥物tolnaftate，則屬於抑制真菌生長，這類藥物用於初期能見效，但較容易復發。吳以晴建議首選唑類或特比萘芬等能殺滅真菌的藥物。至於哪一種成分最有效呢？ 她指因人而異，「通常建議病人要試哪一種更適合自己，因為每個人的皮膚和所感染的真菌略有不同，其實都是trial and error」；加上市面上有不同劑型，如藥膏、噴霧、乾粉，要視乎病人症狀、使用便利度及接受度來選擇。

無論選哪一種劑型，每次使用前記得先清洗、抹乾腳部，再將藥品均勻塗抹在感染處及其周圍，尤其是趾縫，最容易出現脫皮和痕癢。吳以晴列舉現時常見劑型和適應症：

•乳膏：通常是白色，cream狀，比較滋潤

•凝膠：透明或半透明，油分較乳膏低，比較清爽

•軟膏（油膏）：比較油膩，適用於皮膚乾燥、脫皮患者

•噴霧：使用方便，不沾手，可噴於鞋子或襪子裏；比較乾身，不適用皮膚較乾、脫皮患者

•乾粉：以水溶解後浸泡，比較清爽，香港較少見

症狀消失 也須完成療程

除劑型外，藥效長短也是其中一個考慮因素，「terbinafine標榜每天使用1次，1星期即可痊癒；而其他藥膏，藥劑師通常會建議用3至4星期，或待症狀消失，再使用1星期」，確保所有真菌都被殺滅，減低復發機率，亦會根據病人情况調整用藥。吳提醒，最重要是堅持完成整個療程，「很多人塗2天，覺得沒效就停下來，其實不是藥膏沒用，而是還沒有使用到能夠發揮效用的程度」。另外，即使症狀已經消失，仍應該完成整個療程，不然會有復發風險。

舊式藥物水楊酸 無法殺真菌

以往治療香港腳的舊式藥物，主要成分是水楊酸。吳以晴指出，水楊酸主要用途是去角質，無法殺滅真菌，現在較少用，「有些病人因角質增生變厚，藥物很難滲透至皮膚裏面，此情况下便會採用水楊酸來輔助治療」。這些通常是二合一複方藥物，除水楊酸外，還加入硼酸（boric acid），用於抑制真菌生長，治療香港腳。不過，去角質成分較刺激皮膚，病人或出現過敏、輕度燒灼感、發紅或痕癢等副作用，通常不建議作為第一線的療程。

長用類固醇反加速真菌增長

值得一提的是，用於治療皮膚炎症的外用類固醇藥物，雖然可用於初期消炎、止痕，但吳以晴不建議長期用於治療足癬，「類固醇是消炎的藥物，能幫助止癢消炎，但類固醇不是用於抗真菌；若長期使用，皮膚會變薄，加速真菌增長，隨時可能令香港腳或真菌感染的情况惡化」，特別是治療足癬的療程通常較長，故千萬不可亂用。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

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