紓緩情緒：舞動放鬆身心 擁抱自己感受愛

【明報專訊】老化過程中，生活面臨轉變，身體受疾病困擾甚或喪失另一半，長者容易出現情緒困擾；再加上受疫情困擾多年，以及移民潮下親人離港的影響，負面情緒加劇。近年不少研究都顯示，長者出現抑鬱情緒的比例上升。

東華三院聯同香港大學和本地註冊舞動治療師，研發一套結合「身體動作」和長者靈性提升理論的介入手法——「舞動耆跡×福樂滿心」，藉簡易動作讓長者表達自我。有份帶領活動小組的東華三院高級藝術發展主任伍沛茵指，「透過動作而非言語（表達情緒）的好處，是有些長者的語言能力一般，如中風、認知障礙症人士，但如果他們的上肢活動能力沒受嚴重影響，仍可用動作表達」。港大研究團隊曾招募146名有抑鬱症狀的長者參與研究，了解此介入手法的效用，發現參加者的抑鬱症狀有明顯下降。

找回內在小孩 激活開心時光

「舞動耆跡」共有6堂，每堂內容包括呼吸練習、主題式舞動等。透過有節奏的動作、團體動作、即興動作等，助長者表達情感。伍沛茵指，其中有環節透過動作表達童年遊戲，藉此勾起長者回憶，找回他們的內在小孩，記起當時的無憂無慮，重新思考人生都有很開心時光，避免只聚焦在負面一面。

每次活動結束前，她都鼓勵長者擁抱自己，被擁抱的感覺能令他們感受到愛與關懷：「長者年輕時為家庭為子女拼搏，將一生奉獻給他人，忽略愛自己、惜自己，我們就會提醒他們，讓他們覺得被愛。」試過有長者一做這個動作就會哭得很厲害，「他想起太太離開時最後擁抱的一刻，但當去到最後一堂再做同一動作，已感到釋懷」。

因整套動作主要運用上肢，伍沛茵建議參加長者宜有一定的上肢活動能力；而且應量力而為，練習時最好有家人在旁，「如果途中負面情緒突然出現，建議先暫停，穩定情緒」。她示範2個動作，助大家放鬆身心，「其實不止長者，一般人壓力大，都適合藉此紓緩情緒」。

■動作一：伸展開懷

做法：

1.慢慢向上舉高雙手，同時吸氣（圖A）

2.雙手伸到高位後，每次輪流向不同方向打開雙手（向後，圖B+C；一手向前一手向後；向前）

3.舉高手時吸氣，打開手時呼氣

■動作二：愛的抱抱

做法：

1.右手放在左邊腋下，左手搭在右手臂上

2.閉上雙眼，左右搖擺（圖D）

3.吸氣，用力抱緊自己

4.呼氣，放鬆身體

5.然後輕撫身體其他部分，學習善待自己

參考影片：bit.ly/3ABua4z

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