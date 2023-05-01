澤星寄語：考試的訣竅

【明報專訊】踏入5月，又到了本港的考試季節。世界各地的考試時間不盡相同，但應考學生緊張、忐忑的心情，並沒什麼分別。今年3月底，我應邀到新加坡擔任校外評審員，還沒開口說話，已感受到學生的緊張不安，因為跟他們握手時，很多人都手掌冰冷，全是汗水。接着跟他們聊天，緩和一下氣氛，他們都說為了應付考試，坐立難安，食不知味，晚上也難以入睡。

睡眠不足、精神委靡，當然是考試的大忌，但我很明白學生的情緒，要一下子平靜下來，也不容易。記得我以前應付考試的時候，同樣會寢食難安，多次出現了「烏龍」趣事。當年為了準備畢業試，我留在宿舍埋頭苦讀，餓得慌了才去買東西吃，但卻忘記換衣服，穿著睡褲就出門了。另有一次，竟把食油當汽水，放進雪櫃裏冷藏。如今想起當時自己「失晒魂」的模樣，仍忍不住失笑；但也慶幸這些「烏龍」，並非在試場上發生。

保持專注 吸收資訊事半功倍

面對考試壓力，緊張是人之常情，關鍵在於如何應對。若問我有什麼讀書心得，其實有效的讀書方法因人而異，但有一點很重要的，就是集中精神。只要能夠保持專注，吸收資訊自然事半功倍。因此我經常鼓勵學生不必顧慮太多，無論你採用哪種讀書方法，只要想辦法令自己摒除旁騖，專注於溫習的內容就可以了。

從生理和心理的角度來說，壓力不一定是壞事。適當的壓力有助激發潛能和鬥志，讓我們的表現比平日更優秀，參加體育競賽如是，考試亦然。所以說，培養做運動的習慣，能夠鍛煉體能和意志，有助提升應對壓力或逆境的能力，確是至理之言。

做好準備 是晴是雨毋須擔心

話說回來，新加坡的學生雖云緊張，考試的表現卻相當不俗，令人鼓舞。其實事情往往就是這樣，未發生之前，我們總會杞人憂天，甚至想到100個令人擔心的理由。事情發生之後，擔憂的情况未必出現，結果也沒有想像中糟糕，甚至可能令人喜出望外。然而擔憂並非多餘的，因為它們可以指引我們未雨綢繆的方向。只要及時做好準備，無論明天是晴是雨，也不用擔心了。

同樣，準備應試最重要的是妥善分配時間，及早溫習，盡力而為。成績如何無法預知，知道結果時也要處之泰然，但在過程中學到多少、領悟到多少，始終是自己獲益，無人可以褫奪。這才是學習的真諦。何况在人生道路上，考試只是其中一個小關卡，日後還有很多難題等着我們解決呢。所以我總覺得，考試不只是考核學習的進度和成果，也是處理壓力和難題的另類訓練。只要明白這一點，準備考試時就不用太緊張了。

希望各個同學盡量放鬆心情，積極備考，好好發揮。祝願大家都考得滿意的成績。加油！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：劉澤星（港大醫學院院長）

[健康]