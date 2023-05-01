復康運動：復康初避過度拉伸 閉鏈、伸展運動循序漸進

【明報專訊】按摩熱敷電療 助足踝關節活動

復康訓練可以分為4個階段。第一階段，恢復足踝關節活動度，特別是背屈的活動度。患者可以開始主動背屈運動，例如坐式腳跟滑動（seated heel slide，圖A）。

按摩、熱敷和電療等輔助手段也能幫助恢復足踝關節的活動。康復治療早期階段應避免對小腿肌肉做被動拉伸（passive stretching），以防止跟腱過度拉伸。跟腱過度拉伸可能導致功能缺陷，例如末端背屈時的力量不足。

輕量負重運動 促膠原蛋白增生

第二階段是強化小腿後肌和跟腱。當患者足踝關節活動已回復正常水平，便可以開始輕量負重運動。研究指出，負重運動能促進肌腱膠原蛋白增生，以及改善整體組織排列和強度，所以負重運動是跟腱康復重要一環。

在康復治療早期階段，建議採用負荷較小和速度較慢的運動，避免跟腱因負荷過大而再次受傷。患者可以做閉鏈運動（closed chain exercise）來逐漸加強小腿後肌肌力和跟腱的韌度。閉鏈運動保持腳與地面或設備接觸，比不保持腳部接觸的開鏈活動更安全。 以下是閉鏈運動例子：

1. 坐式提踵（seated heel raise，圖B）

2.雙腳提踵（double leg heel raise，圖C）

3.單腳提踵（single leg heel raise，圖D）

患者可以通過增加額外負重、運動速度、活動度和平衡力的需求來增加訓練強度。

12至16周可重新慢跑

第三階段是改善整個下肢的力量和協調。在這個階段，可以將功能練習添加到康復訓練中，重點是將小腿和跟腱單元與整個下肢融合起來運用，例如是三關節伸展的運動（triple extension），以下是三關節伸展的運動例子：

1. 前跨弓箭步（lunges，圖E）

2. 弓箭步跳躍（reverse lunge and hop，圖F）

第四階段是回歸運動。基於個人運動需求而自訂的訓練，幫助患者逐漸回歸運動。運動訓練通常包括速度、敏捷度、心肺功能、爆發力和肌耐力等元素。

通常在術後12至16周，便可以重新引入慢跑到日常鍛煉中；16至20周回歸非接觸運動；20至24周回歸接觸式運動。

時間表僅供參考，回歸運動時間應基於個人康復進展。如有任何疑問應諮詢物理治療師。

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