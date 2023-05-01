高組織胺未必致敏 食物排除法揪真兇

勿盲目戒口——有人會戒牛肉、海鮮或其他高組織胺食物，試圖改善皮膚痕癢，但醫生和營養師均認為不必盲目戒口。（設計圖片，kitzcorner＠iStockphoto）

【明報專訊】濕疹患者很多時會主動戒口，避免進食牛肉、海鮮等潛在「致敏食物」，究竟有沒有需要戒口呢？

「組織胺」是引起痕癢的物質。坊間常見的抗敏藥，例如對付鼻敏感、蕁麻疹等引起流鼻水、皮膚痕癢，最常使用的藥物就是抗組織胺。食物中亦含有組織胺，避免進食組織胺含量高的食物，可否解決皮膚痕癢？

皮膚受刺激分泌組織胺 誘發痕癢

皮膚痕癢是如何引起的？

組織胺是其中一種誘發痕癢的化學物質。註冊營養師萬侃指出，組織胺由人體產生，當免疫系統抵禦入侵物如花粉、霉菌等致敏原時，白血球會釋放組織胺到血液中，從而導致皮膚痕癢等過敏反應。

皮膚及性病科專科醫生林嘉雯進一步解釋，當皮膚受到刺激時，免疫系統中的肥大細胞啟動保護機制，分泌更多的組織胺到血液，促進炎症反應和修復組織。當組織胺與微血管內皮細胞上的組織胺受體結合，就會產生瘙癢感覺及紅斑，引致皮膚疾病，例如濕疹、蕁麻疹等。而組織胺只是痕癢機制中的其中一種物質，其他物質例如IL-31、IL-4及IL-13都可以誘發痕癢。

芝士、泡菜、罐頭 含較高組織胺

日常飲食中，不難找到組織胺的蹤影。一般來說，與新鮮食物相比，芝士、乳酪、豉油、泡菜、罐頭等發酵或加工食物含有較高組織胺；此外，鯖魚、吞拿魚、熟成肉類、咖啡、酒都屬於高組織胺食物。萬侃表示，大多數人可以耐受高組織胺食物，僅約1%人有組織胺不耐症，他們由於體內缺乏一種稱為二胺氧化酶（diamine oxidase，DAO）的消化酶，使食物中的組織胺在身體積聚無法正常分解，引起皮疹、蕁麻疹、呼吸困難、皮膚痕癢等徵狀。患上腸胃或肝臟疾病、壓力大、腸道微生物群失衡等，都會增加患組織胺不耐症的風險。

林嘉雯補充，「組織胺不耐症」首次出現在1980年代醫學文獻中，惟醫學上暫時沒有足夠證據證實此疾病機制及治療方法，一般泛指身體不能正常代謝組織胺，導致進食大量組織胺食物後，出現紅疹、頭痛、肚痛、作嘔等徵狀。

專家：皮膚痕不必盲目戒口

皮膚痕癢令人困擾、寢食難安，有人會選擇戒口，希望減輕痕癢問題。林嘉雯直言：「如果沒有明顯的食物引起皮膚痕癢問題，不用盲目戒口。」萬侃同樣認為不必盲目戒口，「如有需要，患者可在營養師的指導下接受食物排除法（elimination diet），有助了解哪些食物及攝入量可能引起相關徵狀，不一定需要完全戒斷」。

如懷疑某種類食物引起過敏或食物不耐，至少兩周完全不吃可疑食物。如果徵狀有改善，可逐一將「嫌疑犯」食物重新加入食物中，以了解哪些食物引起徵狀。相反，排除食物後情况未有好轉，則表示這類食物不是最可疑的致敏禍首。若證實某食物引起過敏，營養師會調整食物分量，找出引起徵狀的閾值，譬如試驗結果發現吃一片芝士會引致皮膚痕癢，但吃半片沒有問題，那麼病人便毋須完全戒掉芝士。

須營養師監督 免營養不良

特別要注意的是，食物排除法應在營養師的監督下執行，切忌胡亂戒口或自行嘗試排除某類食物，以免造成營養不良、體重下降。如果發現進食某類食物後出現皮膚痕癢、出疹等徵狀，有可能是對食物敏感或食物不耐症，應及早求醫。

雖然健康人士能代謝食物中的組織胺，但亦不能放肆地吃。萬侃提醒，加工及醃製食品不但含有較高組織胺，而且鹽分偏高，攝入過量鈉會增加高血壓風險，增加腎臟負擔，日常應注意鈉攝取量（建議每日少於2000毫克鈉，即少於一平茶匙鹽）。

文：利楚兒

編輯：梁小玲

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