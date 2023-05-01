中醫角度：風濕熱入侵 皮膚瘙癢

【明報專訊】風邪入侵，皮膚首當其衝。中醫認為皮膚瘙癢由「風」、「濕」、「熱」所致，屬於中醫「風瘙癢」範疇，可分實證和虛證。註冊中醫潘咨遐指出，實證瘙癢通常是因外來風邪引起，例如「風熱」、「風濕」，而風為百病之長，即「風」是主要致病因素，兼雜寒、濕、熱邪而侵襲人體，尤其是季節交替之際。當風邪侵入人體，易使腠理疏泄而開張，而皮膚作為身體對外第一道防線，首當其衝。由於風性善行數變，風邪所致的瘙癢沒有固定部位，有游走不定的特點。

至於虛證瘙癢，多屬血虛生風。血能濡養滋潤全身臟腑組織；血虛不能濡養皮膚，容易導致乾燥瘙癢。女士月經期間流失經血，可能會因血虛而出現皮膚瘙癢。

皮膚瘙癢患者以濕疹、蕁麻疹、玫瑰痤瘡、帶狀疱疹居多。

‧蕁麻疹為紅腫疹塊，發病較急，病情變化快；瘙癢游走不定，不會在同一地方或時間內發作，一般在24小時消退

‧濕疹通常在轉季時病情加重，皮損發紅作癢，還可能有滲出液或結黃痂

‧玫瑰痤瘡主要表現是在鼻或鼻周出現紅斑，伴有丘疹及膿疱

‧帶狀疱疹即俗稱「生蛇」，中醫稱為「蛇串瘡」，初期可能僅有單側局部的麻癢或疼痛，不會出現典型皮疹

春天溫熱潮濕又多風，同時又是肝旺盛的季節，肝旺則易生風。當外在環境濕氣較重，外濕會誘發內濕，影響身體運化水濕的功能，濕氣「內外夾擊」可能導致皮膚瘙癢。

少吃發物免上火

潘提醒，肥膩和生冷食物容易傷脾胃，使脾失運化，不能把水濕運化到全身；過量甜食會令脾過於滋潤，同樣使脾運化水濕的能力減弱，導致體內濕氣偏重。皮膚瘙癢宜少吃生冷、甜食和肥膩食物，以及中醫所謂的「發物」，即容易引起上火、過敏、誘發舊疾、加重病情的食物，例子不能盡錄，主要包括：

‧甲殼類海鮮，如蝦、蟹等

‧鴨、鵝、牛、羊

‧熱性水果，如芒果、榴槤等

‧菇類，如草菇、冬菇、蘑菇等

‧南瓜

‧茄子

‧堅果類，如花生、腰果等

‧糯米

‧酒

小米陳皮薏米粥 健脾祛濕

小米（圖）補中益氣、養胃護脾；陳皮行氣健脾、助消化；生薑和胃止嘔；薏米健脾利濕。此方有助健脾祛濕，紓緩因潮濕天氣而導致的皮膚瘙癢。

材料（2人分量）：

小米120克、陳皮1瓣、大棗去核2粒、生薑2片、生熟薏米各15克、食鹽適量、清水1公升

做法：浸泡陳皮，刮去白瓤，然後連同小米、大棗、生薑和生熟薏米放入煲內，加清水大火煲至水滾後，轉小火煲約45分鐘，加適量鹽即可

注意：糖尿病患者及孕婦慎服；服用前先諮詢註冊中醫意見