矯視手術大比併 愈新未必愈好

【明報專訊】矯視手術發展數十年，激光矯視已進入第三代，由第一代PRK、第二代LASIK，至第三代SMILE，傷口愈來愈細，復元時間愈來愈短；還有近年積極投入市場的植入式隱形眼鏡，以及置換「三焦」及「擴展景深」人工晶體，適合初老治療白內障兼同時矯正近視、遠視、散光、老花。選擇之多，令人眼花撩亂。

不少四眼族心思思想矯視，解除眼鏡束縛，卻擔心安全隱患。選擇這些非必要手術時，是否愈新愈安全？有什麼風險要考慮？

哪種矯視手術最好？大家心目中的「好」，包括：安全、準繩度高、後遺症少等。中大眼科及視覺科學學系名譽臨牀副教授周穎思指出，激光矯視手術安全度高，無論是上世紀80年代PRK、90年代LASIK，以至2008年出現的SMILE，都通過FDA審批，並有大量研究證實有效。然而，不同手術各有獨特之處，有不同的優點和限制。

第一代：激光矯視手術（PRK）

傷口大 痛楚 角膜較穩定

‧1987年開始施行，1995年獲FDA審批

‧角膜有5層，先取走最表面1層，然後用激光直接打磨角膜，改變角膜弧度

‧傷口較大，復元時間約1至2周，會有痛楚

‧好處是沒有角膜瓣，手術後角膜不會太薄，相對穩定

第二代：角膜切割激光矯視手術（LASIK）

1至2日復元 準繩度不斷提高

‧1991年開始施行，1996年獲FDA審批

‧在角膜上切割一片薄瓣，然後打開角膜瓣，用準分子激光打磨角膜中層組織，改變角膜弧度，最後將角膜瓣蓋上

‧傷口被角膜瓣覆蓋，角膜表面傷口只是一圈圓周線，痛楚大減，復元時間約1至2日

‧應用時間最長，矯視準繩度不斷提高

第三代：小切口透鏡切除術（SMILE）

傷口小 暫未能矯正遠視

‧2008年開始施行，2016年獲FDA審批

‧不用完全打開角膜瓣，只在圓周邊割開3毫米切口，用激光切除角膜中層組織，改變角膜弧度後，透過小切口取出切除組織

‧好處是沒有角膜瓣，角膜相對穩定；且不傷及神經線，眼乾問題較少

‧傷口只有3毫米，復元時間約1至3日

‧因技術較新，可矯視度數仍在研究中，暫時未能矯正遠視，待更多臨牀研究證實其他功效

三代技術各有優勢

周穎思比較3種激光矯視手術，指出PRK和LASIK都可能導致眼乾，但一般約6個月後神經線重生後，問題會改善。LASIK臨牀應用時間最長，擁有大量數據，在計算切割度數十分準確。SMILE沒有角膜瓣，眼乾情况較少，而且傷口最細，理論上較安全。至於PRK雖然不是主流，但仍未被淘汰，如病人角膜太薄不適宜做LASIK，或接受其他矯視手術後需要輕微修正，都可能會考慮PRK。周強調，目前沒有研究證實哪一種激光更優勝，所以選擇時，視乎醫生技術和病人情况等不同考慮。

文：鄭寶華

編輯：梁小玲

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