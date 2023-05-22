養生帖：祛濕調養脾胃

【明報專訊】夏季雨水多，濕氣重，脾胃的運化受到阻滯，容易引發疲乏無力、食慾不振、腹脹便溏、精神委靡、舌苔厚膩等問題。

中醫認為脾為後天之本，氣血生化之源，五臟六腑、四肢百骸皆賴以所養。那麼，應該如何提升脾胃功能，緩解脾胃不適呢？

一、飲食調理：需要注意飲食調節，避免食用過多油膩、甜點、生冷食物等容易滋生濕氣的食物；可以多吃營養豐富的蔬菜水果，如：芹菜、木耳、海帶等，有助清熱解毒，除濕排毒

二、適當運動：通過做適當運動來消除濕氣。建議選擇一些輕度運動，如散步、太極拳、瑜伽等，促進氣血流通，調節身體機能

三、中醫藥調理：中醫藥治療濕重主要是通過調理脾胃功能，增強祛濕能力。巧用具有利水化濕的中藥，如：茯苓、薏米、冬瓜皮、玉米鬚、砂仁、草果、陳皮、白朮等，煲湯或泡茶飲用均可起健脾利濕，調節胃腸的作用

■藥膳調理：土茯苓祛濕湯

材料：土茯苓300克，赤小豆、扁豆各30克，瘦肉300克，豬脊骨600克，蜜棗3粒，陳皮1角

做法：1. 赤小豆和扁豆洗淨，用水浸泡2至4小時

2. 瘦肉、豬脊骨汆水

3. 土茯苓切塊後洗淨、汆水

4. 把所有材料放入鍋裏，加2公升水煮沸，轉中火煲約2小時

5. 加入適量鹽調味即可

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文：劉玉萍（香港大學專業進修學院高級課程主任）